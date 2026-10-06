Durante el inolvidable paso de Lionel Messi, los récords acumulados fueron solamente una parte de sus 21 años con la Selección Argentina, pero representaron sin duda un antes y un después: la Pulga modificó por completo las marcas que parecían inalcanzables dentro de la Albiceleste, dejando atrás registros que estaban en manos de nombres históricos como Diego Armando Maradona, Gabriel Batistuta, Hernán Crespo, Diego Simeone, Javier Mascherano y Oscar Ruggeri, entre otros.

El caso más contundente es el de los goles. Batistuta había establecido el récord de máximo artillero de la Selección con 56 tantos, una cifra que durante años pareció difícil de superar. Messi la superó en junio de 2016 y terminó llevándola hasta los 125 goles. También desplazó al propio Batigol como máximo goleador argentino en los Mundiales: llegó a 21 tantos, incluso peleando la corona por el máximo artillero total de la Copa del Mundo, contra los 10 que había conseguido su antecesor. En las Eliminatorias, en tanto, superó los 19 goles de Crespo y llegó a 36.

En cuanto a presencias, Messi también llevó el registro a otra dimensión. El que más había jugado con Argentina era Diego Simeone, quien había disputado 106 partidos hasta su retiro. Primero superado por Roberto Ayala y Javier Zanetti, luego por Mascherano, aunque el que volvió a escalar la marca fue Leo: el rosarino casi que duplicó esa cifra inicial y cerrará su ciclo con 208 encuentros contando el de hoy.

En los Mundiales, además, dejó atrás a Maradona en varios rubros en los que el Pelusa había dejado huella indeleble: disputó seis ediciones, superando las cinco de Diego, alcanzó 34 partidos y consiguió 23 victorias, récords que también tenía el ídolo y campeón del mundo en 1986, además de convertirse en el futbolista con más minutos y más partidos como capitán en la historia del torneo, marcas que eran de quien dirigió a Messi en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Maradona fue uno de los tantos que superados por Messi en récords con Argentina.

Otro de los cambios se produjo en el palmarés. Oscar Ruggeri había sido uno de los máximos ganadores de títulos con la Selección, con cuatro conquistas, pero Messi terminó con seis trofeos entre la Mayor y sus títulos con los seleccionados juveniles y olímpicos. Así, el argentino que comenzó su historia con la camiseta albiceleste en 2005 terminó convirtiéndose en el dueño de las principales estadísticas de Argentina y dejando una vara que, para las próximas generaciones, será difícil de alcanzar.