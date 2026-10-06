“Fue uno de los mayores honores de mi vida”: la carta de Otamendi antes de su adiós

Día especial para la selección Argentina, se despide el capitán y uno de los jugadores más importante de la historia: Lionel Messi, en un partido donde también dirá adiós a la celeste y blanca otro emblema: Nicolás Otamendi, quien publicó una sentida carta post último entrenamiento, donde llenó de elogios al capitán.

La final del mundo en Estados Unidos significó el último partido oficial, ya sabiendo que era el último con la camiseta Argentina donde disputó cuatro ediciones, y se coronó campeón en el 2022.

“Hoy fue mi último entrenamiento con la camiseta de la Selección Argentina. Y aunque intenté vivirlo como un día más, supe desde el primer momento que nada volvería a ser igual”, inició el comandante, quien recordó toda su etapa y los momentos vividos. Agregando, además: “Me voy con una emoción difícil de explicar, porque representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida".

“Gracias, Argentina, por cada abrazo, cada canción, cada bandera y cada vez que el himno nos hizo sentir que no estábamos solos. Gracias por acompañarnos en los momentos felices y por sostenernos cuando las cosas no salían como esperábamos”, expresó.

Además, le dedicó el último párrafo a Lionel Messi, foco principal de la despedida con la selección:“Mañana (por hoy) es un día muy especial, porque va ser el día del mejor jugador de todo los tiempos, fue un privilegio ser parte de tu historia enano”.

Nicolás Otamendi jugó 139 partidos con la Selección Argentina, convirtiendo 8 goles. Debutó con Diego Armando Maradona como DT el 20 de mayo del 200 ante Panamá. Jugó 4 mundiales: Sudáfrica 2010, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos/México/Canadá 2026 y ganó 4 títulos: Copa América 2021, Finalissima 2022, Copa del Mundo Qatar 2022 y Copa América 2024.