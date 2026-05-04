El periodista Luis Ventura volvió a mostrarse en su faceta más familiar al celebrar el cumpleaños número 12 de su hijo Antonito, fruto de su relación con Fabiana Liuzzi. El festejo se realizó durante el fin de semana en la casa de la pareja y estuvo cargado de momentos emotivos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

A través de su cuenta, Fabiana Liuzzi compartió imágenes y videos del evento, donde se pudo ver a Antonito rodeado de afecto. “Ayer vivimos un hermoso día de festejo del cumple de Antonio”, escribió, reflejando la emoción que atravesó a todos los presentes durante la jornada especial.

La celebración contó con la presencia de familiares, amigos cercanos y figuras muy queridas por el entorno íntimo, como Fernanda Vives, madrina del niño. El clima fue distendido y alegre, con múltiples actividades pensadas especialmente para que el cumpleañero disfrutara al máximo.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la temática elegida para la fiesta. Antonito volvió a apostar por su clásico favorito: el universo Disney. Tal como sucede cada año, personajes como Mickey y Minnie dijeron presente, generando sonrisas y momentos inolvidables.

Además, el fútbol tuvo un rol protagónico. La decoración estuvo inspirada en la Selección Argentina, con colores celeste y blanco en cada rincón del hogar. La pasión por la pelota se hizo sentir en cada detalle, en la previa de un evento deportivo muy esperado.

Días antes del festejo, Luis Ventura había manifestado su preocupación por la salud de su hijo. El niño atravesaba un cuadro gripal que generó cierta alarma en la familia, con síntomas como malestar general y dificultades respiratorias leves.

Sin embargo, la evolución fue favorable y eso permitió que Antonito pudiera recuperarse a tiempo. En las imágenes compartidas por Fabiana Liuzzi, se lo vio sonriente, activo y disfrutando plenamente de su día especial junto a sus seres queridos.

De esta manera, Luis Ventura y Fabiana Liuzzi lograron regalarle a su hijo una celebración inolvidable, marcada por el amor, la contención y los pequeños detalles que hacen la diferencia. Una jornada que dejó en claro la unión familiar que los caracteriza.