El Gran Premio de Miami volvió a dejar una imagen de fuerte color argentino, esta vez con Franco Colapinto y Juan Martín Del Potro como protagonistas de un cruce inesperado. En plena previa de la carrera, el piloto se encontró con la leyenda del tenis nacional y su reacción mezcló admiración, humor y una naturalidad que rápidamente llamó la atención.

La escena ocurrió mientras Franco Colapinto caminaba por el paddock durante una nota con Fox Sports. En ese recorrido, rodeado por cámaras, equipos y movimiento constante, apareció Juan Martín Del Potro, que también se acercó al circuito para acompañar el presente del argentino en la Fórmula 1.

El primero en romper el momento fue el propio piloto, que no ocultó la sorpresa al verlo de cerca. Apenas lo reconoció, Colapinto lanzó: "¿Qué pasa, Delpo?". La frase salió con tono relajado, casi como un saludo de barrio, y marcó el clima de un encuentro que se dio sin protocolo ni puesta en escena.

Del Potro respondió con la misma simpleza y le dejó un mensaje de apoyo antes de la competencia. "dale con todo", le dijo la Torre de Tandil, en una frase breve que bastó para resumir el respaldo de otra figura enorme del deporte argentino. El gesto fue leído como una señal más del acompañamiento que el piloto viene recibiendo en Miami.

La situación sumó un toque de humor cuando la periodista Florencia Andersen reaccionó al cruce y comentó: "Qué grande Delpo, enorme". Lejos de dejar pasar el comentario, Franco Colapinto tomó la descripción y la llevó a su terreno con una salida muy suya: "¡Enorme! Sí, enorme. Yo soy enano, ja".

Ese remate terminó de volver viral el momento, porque mostró a Franco Colapinto distendido en medio de un fin de semana de altísima exigencia. Mientras se prepara para una carrera clave, el argentino también disfruta de un entorno cargado de presencias especiales, con Lionel Messi y otras figuras acompañando desde cerca.

El encuentro con Juan Martín Del Potro dejó una postal distinta dentro del paddock: dos referentes argentinos de generaciones y disciplinas diferentes compartiendo unos segundos antes de la acción en pista. Para Franco, fue otro guiño emocional en una fecha que combina presión deportiva, apoyo popular y una ilusión cada vez más grande.