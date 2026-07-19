La Argentina de Lionel Messi va por la inmortalidad deportiva en Nueva Jersey, sede de la final de la Copa del Mundo 2026 ante España, desde las 16 y con el arbitraje de Slavko Vinčić.

El actual campeón del mundo defenderá la corona ante el mejor de Europa, la renombrada Finalissima que no se jugó, pero que tendrá su versión mejorada en el MetLife Stadium y por el máximo trofeo.

Además, la definición se plantea también como el duelo entre el capitán argentino y una de las máximas estrellas actuales: Lamine Yamal, extremo derecho del equipo dirigido por Luis De La Fuente.

Rodry, el cerebro de una España que tiene a Yamal como máxima estrella.

Argentina, dueña de un gen competitivo único, enfrente a un rival de máxima posesión del balón. Duelo de mediocampos en el trámite, más allá del poder de gol que los dos equipos tienen.

Scaloni eterno

Pese a su bajo perfil, Lionel Scaloni también va en búsqueda de los libros de la historia. Su segunda final consecutiva al frente de la Argentina ya lo tiene en un apartado especial, pero el bicampeonato lo elevaría a un pedestal único.

La ilusión de un país rendida a los pies de Lionel Messi. El capitán argentino va por todo.

Alumno de De La Fuente en el curso de entrenador, el oriundo de Pujato buscará este domingo dar cátedra. Fiel a su estilo, aún no confirmó el once titular, aunque se especula con el regreso de Rodrigo De Paul a la mitad de la cancha y no mucho más en una Argentina en clara levantada y con el ánimo por las nubes tras la remontada ante Inglaterra en semifinales.

Probables formaciones de Argentina vs Inglaterra

Argentina:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España:

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena. DT: Luis De La Fuente.

Árbitro:

Slavko Vinčić, Eslovenia.

Estadio:

MetLife, Nueva Jersey. Estados Unidos.