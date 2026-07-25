Mediante un emotivo video, La Asociación del Fútbol Argentino reconoció el recorrido de Lionel Scaloni al frente de la Selección, después de alcanzar el subcampeonato en el Mundial 2026 frente a España, y en el medio de la interrogante sobre su continuidad a fin de año.

Si alguien te hubiera dicho en 2018 que un tal Scaloni nos iba a dar la mejor selección argentina de la historia, ¿le hubieras creído?” inició el video, continuando con “Que bancar a muerte un DT interino era el primer paso para alcanzar la gloria eterna. ¿Qué hubieras pensado?”, acompañado de imágenes del DT en diferentes circunstancias.

Además, mostrando los logros conseguidos en el inicio con el bicampeón de América, la finalíssima, y el tan deseado título mundial “con la unión de los argentinos como nunca se vio en las calles”.

Así mismo, el relato continuó con el recuerdo del actual mundial, “Si hace tan solo un mes te hubieran jurado que íbamos a remontar partidos en el Mundial como en el potrero, que un Messi con 39 años haría un hat-trick en el partido inaugural, que dejábamos afuera a los ingleses siendo otra vez finalistas del mundo”.

El homenaje deja una puerta abierta en el final con un claro mensaje: “¿Y si te digo que hay más capítulos por escribir? Porque la historia siempre la escribe Argentina. Esta camiseta cuenta con vos, porque si logramos todo esto, imaginate juntos lo que podemos seguir logrando”.

Lionel Scaloni había anunciado post final del mundo que va a cumplir su contrato hasta fin de año y después tomará le decisión, “tengo más o menos una idea de lo que quiero hacer” dijo el actual DT, que jugó dos finales del mundo de manera consecutiva.