A medida que pasan los días, la victoria mundialista de la Argentina contra Inglaterra realza su valor sentimental y hoy fue el turno de un momento histórico como fue el encuentro de excombatientes de Malvinas con el técnico de la Selección Lionel Scaloni.

El grupo de veteranos de la localidad de San Lorenzo, Santa Fe, se trasladó a Pujato, donde el técnico disfruta unos días de descanso junto a su familia, para conversar y entregarle algunos presentes.

Al término de la misma, la foto con la bandera argentina y la figura de las islas inmortalizó el momento acompañado de unas palabras muy sentidas por parte de los visitantes: "Visitamos al Director Técnico de nuestra Selección, Lionel Scaloni. El causante de tantas alegrías el último mes, el trabajo e historia que hizo por nuestro país, fue impresionante".

No era sólo un partido

Inmediatamente se confirmó el cruce de semifinales entre ingleses y argentinos, el santafesino buscó bajarle rápidamnte el tono, resaltando que sólo se trataba de un partido de fútbol.

Pero los festejos posteriores en pleno campo de juego con el trapo y la leyenda: “Las Malvinas son Argentinas”, rápidamente elevaron el resultado por encima de lo que representaba deportivamente: nada menos que jugar una nueva final del Mundo.

El trapo futbolero más trascendente en la historia del fútbol de la Argentina, en pleno festejo después de la victoria ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Scaloni se ha mostrado muy amable durante su estadía. Primero atendió a la prensa local, luego pidió respeto para descansar y se lo ha visto andando en bicicleta por la zona. El encuentro con los Veteranos de Malvinas en su ciudad fue una confirmación más de su cercanía con el hincha.