Después de una primera fecha que dejó más dudas que certezas, Suiza y Bosnia volverán a salir a escena este jueves con un objetivo claro: ganar y acercarse a la clasificación. En el imponente Los Angeles Stadium, ambos seleccionados disputarán un encuentro que puede comenzar a definir el futuro del Grupo B del Mundial 2026.

Con apenas un punto en sus respectivas cuentas, los dos equipos saben que el margen de error comienza a reducirse. En un torneo que ya entregó varias sorpresas y demostró que ningún partido está asegurado, sumar de a tres puede significar un paso gigante rumbo a los 16avos de final.

Cómo llega Suiza

El seleccionado helvético dejó escapar una gran oportunidad en el debut. Cuando parecía que tenía controlado el partido frente a Qatar, un gol en los minutos finales terminó decretando el 1-1 definitivo y sembró preocupación en el conjunto dirigido por Murat Yakin.

Más allá del resultado, Suiza mostró pasajes de buen fútbol y una estructura sólida liderada por futbolistas de experiencia internacional como Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo. Sin embargo, la falta de contundencia terminó costándole dos puntos que hoy podrían ser determinantes.

Ahora, los europeos necesitan una victoria para recuperar terreno y llegar con tranquilidad a la última jornada de la fase de grupos.

Cómo llega Bosnia y Herzegovina

Los balcánicos también se quedaron con sensaciones encontradas tras su estreno mundialista. Bosnia estuvo muy cerca de derrotar a Canadá, uno de los anfitriones del torneo, pero terminó igualando 1-1 luego de recibir el empate a poco más de diez minutos para el cierre.

El equipo conducido por Sergej Barbarez mostró personalidad y una interesante capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía. Con jugadores jóvenes y otros de experiencia internacional, Bosnia intentará dar un golpe importante frente a Suiza para posicionarse en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda.

Probable formación de Suiza

Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria; Ruben Vargas, Breel Embolo y Zeki Amdouni.

DT: Murat Yakin.

Probable formación de Bosnia

Nikola Vasilj; Amar Dedić, Nikola Katić, Sead Kolašinac, Tarik Muharemović; Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Ermedin Demirović; Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević y Milan Lukić.

DT: Sergej Barbarez.

Datos del partido

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Competencia: Mundial 2026 – Fecha 2 del Grupo B.

Estadio: Los Angeles Stadium.

Ciudad: Los Ángeles, Estados Unidos.

Día: Jueves 18 de junio.

Horario: 16:00.