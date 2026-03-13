Se pone en marcha el Torneo Regional Patagónico de rugby, competencia que tuvo modificaciones en su formato de disputa, y que tendrá a Neuquén RC defendiendo la corona, y junto a Marabunta y Roca, representarán al Alto Valle.

Comienza la competencia oficial para este 2026. El Regional Patagónica estará dividido en dos grupos de cuatro equipos, se jugará con formato de una fecha por mes, disputando la gran final el 6 de junio.

Por el grupo A, Roca RC recibirá el sábado a Portugués de Comodoro desde las 16, mientras que Marabunta visitará a Bigornia de Rawson el domingo 14. Por otro lado en la zona B, el campeón defensor Neuquén RC abrirá su participación de local, cuando el domingo desde las 16 se vea con Chenque de Comodoro Rivadavia. En el mismo grupo también están las Águilas de Tierra del Fuego y Trelew RC.

Neuquén inicia la defensa del título de local ante Chenque

El azul renovó ilusiones para un año cargado en el arranque. Además del Patagónico, tendrá en dos semanas el gran duelo repechaje por un lugar en el Torneo del Interior B, ante Sportiva de Bahía Blanca el sábado 28, en un juego que despertó malestar en el conjunto neuquino, por la sede y día. “La ventaja deportiva debería ser para el campeón, no para el 4to de la reválida. Esto es consecuencia de la falta de presencia de la Unión. Para nosotros es un desafía ir a jugar allá y lo vamos a buscar el partido, estamos confiados” expresó Dobló, DT de Neuquén RC.

Por su parte, y en relación al inicio del torneo de este fin de semana, señaló que “Empezamos la pretemporada el 11 de enero, buscamos dinámica e irrupción en el juego para tener ritmo en los partidos y consolidando la idea de juego. Estamos muy bien y conformes con lo que hicimos, preparados para los desafíos de este año”.

El Regional clasificará a semifinales a los mejores de cada zona, se jugarán a partido único con sede del mejor ubicado. La final será mismo formato. El campeón disputará el repechaje para el TDI 2027.

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