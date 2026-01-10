En el transcurso de la semana se llevó a cabo en Marabunta Rugby Club de Cipolletti la Asamblea General Ordinaria que marcan los estatutos de la institución. Durante la jornada, se aprobó por unanimidad el balance 2024/2025 y se realizó la renovación de autoridades del club. La nueva Comisión Directiva, que será encabezada por Facundo Báncora como presidente, que reemplazará a Marcelo Cerri.

En las redes sociales de la institución se publicó que "estamos convencidos de que su gestión seguirá haciendo crecer los valores y la infraestructura de Marabunta. Aprovechamos para expresar nuestro más profundo agradecimiento a la Comisión Directiva saliente por el enorme trabajo, la dedicación y el compromiso puesto al servicio de nuestra institución durante su mandato".

Presidente saliente Marcelo Cerri (izquierda de la foto) y el flamante titular de la entidad, Facundo Báncora

La flamante comisión directiva, quedó conformada, presidente, Facundo Báncora, vicepresidente, Mileva Natalia Klein, secretario, Francisco Oscar Jauregui. prosecretario, Rodolfo Franco Augusto Giambartolomei, tesorero, Juan José Molla Carattoli, protesorero, Eduardo Peralta.

Como vocales titulares, Jorge Alfredo Izaguirre, Valeria González, Elena Leticia Raimondo, Tomas Solari. Como suplentes, Virginia María Dignani, Oscar Adolfo Franchi, Gastón Gustavo Izaguirre, Matías Neira.

Como revisores de cuentas, Martin Horacio Ruiz, Carlos Alejandro Faltum y Mayra Lilen Genghini.