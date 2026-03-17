La Copa Libertadores levanta el telón de una nueva edición y el primer paso será el sorteo de la fase de grupos, que se realizará este jueves en la sede de Conmebol, en Luque. Allí quedará definido el camino de seis equipos argentinos que irán en busca de la ansiada “Gloria eterna”.

Los representantes nacionales serán Boca, Rosario Central, Platense, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia y Lanús. Cada uno llega con su propia historia reciente, entre regresos esperados, títulos que impulsan y sueños que empiezan a tomar forma.

El regreso más resonante es el de Boca, que vuelve a la fase de grupos después de tres años. La última vez que disputó esta instancia fue en 2023, cuando alcanzó la final y cayó en el alargue ante Fluminense. Sin embargo, el presente del equipo no es el mejor y el ciclo de Claudio Úbeda atraviesa un momento de incertidumbre.

Rosario Central, por su parte, se metió tras finalizar en lo más alto de la tabla anual y llega con chapa, aunque con el desafío pendiente de sostener su nivel en instancias decisivas. En tanto, Estudiantes de La Plata arriba con el impulso de haber conquistado el Torneo Clausura y con la experiencia reciente de haber sido protagonista en la última edición, donde cayó en cuartos de final.

Lanús asoma como otro de los equipos a seguir. Campeón de la Copa Sudamericana 2025 y de la Recopa 2026, el equipo de Mauricio Pellegrino se consolidó como un rival incómodo, incluso para los poderosos de Brasil, y buscará trasladar ese rendimiento al máximo torneo continental.

Las grandes sorpresas llegan de la mano de Platense e Independiente Rivadavia. Ambos harán su debut absoluto en la Libertadores tras sus consagraciones en el Torneo Apertura y la Copa Argentina, respectivamente. Con menos historia pero mucha ilusión, intentarán dar el golpe en el escenario más exigente de América.

Con todo listo para el sorteo, la expectativa crece y el fútbol argentino vuelve a ilusionarse. El camino hacia la gloria continental empieza a tomar forma y, como cada año, promete emociones fuertes desde el arranque.