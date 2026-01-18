El campeón de la MSL, Inter Miami de Lionel Messi, comenzó con los entrenamientos de Pretemporada pensando en el 2026, donde tendrá como gran objetivo la Concachampions. El dueño de la franquicia: Jorge Más, dio a conocer que el gran objetivo para el futuro será competir en la Copa Libertadores.

El anhelo por parte de la institución estadounidense ya tuvo sus primeras gestiones, ya que en los últimos días, el propietario estableció diálogos con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

"Hay precedente, porque clubes mexicanos anteriormente han jugado la Libertadores. Yo si quisiera jugar la Libertadores, lo he dicho y lo digo públicamente. Lo he dicho dentro de la Liga (MLS)", dijo Mas.

en el 2024, las garzas visitaron a Newells

La intención es que jueguen la competencia continental los campeones de sus respectivas ligas, ese sería el pedido por parte del Inter Miami, aunque son conscientes que son temas de a Conmebol junto a la Concacaf. “Creo que de alguna manera se puede seguir creciendo el fútbol hemisféricamente. Con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos yo creo que la competencia sería mejor".

Si bien son solo rumores, las conversaciones ya están iniciadas para futuras temporadas. Por lo pronto, el equipo de Messi, De Paul, y Mascherano, apuntan a competir en la Concachampions, competencia que reúne a los equipos del centro y norte de América.

Por lo pronto, las actividades de pretemporada ya iniciaron donde el Inter Miami tiene planificado tres partidos amistoso en Sudamérica. El tour comenzará en Perú con un encuentro ante Alianza Lima y luego seguirá en Colombia y Ecuador, frente a Atlético Nacional y Barcelona, respectivamente.