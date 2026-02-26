En una noche amarga, Argentinos Juniors perdió por penales con Barcelona de Guayaquil y quedó eliminado de la Copa Libertadores. En el estadio Diego Armando Maradona, el Bicho no pudo sostener la ventaja después de haber ganado por la mínima en Ecuador y perdió por 1-0 en los 90 minutos. Con el gol de Johnny Quiñonez y el arquero José Contreras como la figura, el Ídolo sacó boleto a la Fase 3, donde jugará ante Botafogo.

Los penales, el obstáculo del Bicho

Los tiros desde los doce pasos no estuvieron del lado del conjunto de La Paternal. Luego de que cada equipo acertara sus primeros tres disparos, empezaron a aparecer los arqueros. Brayan Cortés y Contreras les taparon a Tomás Martínez e Iván Morales, que desperdició la chance de dejar al Bicho a un penal de la Fase 3. Miguel Parrales puso el 4-3 y le cargó toda la presión a Lautaro Giaccone, que remató muy mal, pero a Contreras se le terminó escapando por debajo, desatando el alivio de todos los hinchas locales en el Diego Armando Maradona.

No fue la única chance que tuvo Argentinos de sacar el boleto a la siguiente ronda. Alex Rangel pateó débil y Cortés se la atajó, y la chance del triunfo le quedó a Román Riquelme, no obstante el zaguero, en el afán de asegurarla, la estrelló contra el travesaño. En el siguiente penal el argentino Milton Céliz no falló y la obligación le quedó a Erik Godoy, que mandó su tiro por encima del arco. De esta manera, Barcelona se quedó con la tanda por 5-4 y mató la ilusión contiental de los de Nicolás Diez, que no encontraron los caminos y se llevan una grandísima decepción.

No pudo ser para el Bicho

En un primer tiempo donde llevó la iniciativa, los de Nicolás Diez tuvieron un par de ocasiones e incluso tuvo un tanto correctamente anulado a Nicolás Oroz por una mano en la jugada previa de Emiliano Viveros. Más allá de eso, el Bicho siguió intentando y con las ocasiones de Hernán López Muñoz y de Alan Lescano hicieron trabajar al arquero José Contreras. Por el lado ecuatoriano, solamente un intento de Darío Benedetto que fue controlado por el chileno Brayan Cortés.

Sin embargo, en la segunda parte Barcelona aprovechó un bache en el juego de Argentinos y encontró un gol fundamental para sus aspiraciones. Céliz recibió en la medialuna y se la dejó de primera a Quiñonez, que ejecutó un remate colocado y preciso sobre el palo izquierdo de Cortés que se transformó en el 1-0 del Ídolo.

A pesar de los intentos de Argentinos por empatar, Barcelona resistió apoyado en su arquero Contreras, quien se destacó con una doble atajada contra el ingresado Morales para sostener la igualdad en la serie. Fue final en La Paternal y, fue el presagio de la decepción para un Bicho que no pudo mantener la compostura luego del gol en contra y terminó perdiendo en su estadio, donde no suele caer.

Benedetto y una entrada al límite

La polémica del encuentro se dio a la media hora de juego y tuvo como protagonista al Pipa. En una acción dividida, Oroz fue a disputar una pelota con Benedetto y el delantero ex Arsenal y Boca fue muy fuerte al suelo, impactando al mediocampista de Argentinos. Todo el banco local reclamó la revisión en el VAR para que lo expulsen, sin embargo Esteban Ostojich decidió que sólo era para amarilla.

Formaciones

Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Barcelona de Guayaquil: José Contreras; Byron Castillo, Javier Báez, Gustavo Vallecilla, Jonnathan Mina; Milton Céliz, Jhonny Quiñonez; Bryan Carabalí, Joao Rojas, Alex Rangel; Darío Benedetto. DT: César Farías.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

La previa

Con las bajas de Enzo Pérez y Tomás Molina por respectivas lesiones, el conjunto dirigido por Nicolás Diez pretende un resultado que lo haga avanzar a la Fase 3, última instancia previa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por el lado de los ecuatorianos, con Darío Benedetto (viene de estrenarse en las redes el último fin de semana) y Milton Céliz como los argentinos del equipo, más Hernán Villalba y Tomás Martínez que estarán en el banco, el objetivo es una victoria que al menos lleve el duelo a penales.