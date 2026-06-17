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Deportes

El encuentro de Messi y Agüero, en la previa del partido de Argentina

En la previa del cotejo ante Argelia, el capitán se encontró con su amigo y ex compañero.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 16 de junio de 2026 a las 23:00
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El Kun y Messi, grandes amigo en todo el proceso de selección

Minutos antes del cotejo entre Argentina y Argelia en el estreno albiceleste en la Copa del Mundo, se dio un encuentro entre grandes amigos que compartieron con la albiceleste. En el calentamiento previo al partido, Messi se acercó a saludar a Sergio “Kun” Agüero y generó un lindo momento justo antes del estreno mundialista de la Scaloneta.

Cuando Messi salió hacer la entrada en calor, se cruzó con su ex compañero de habitación y amigo, al que saludó en medio de la transmisión generando la sonrisa de los compañeros de ESPN. Retirado desde el 2021, el Kun Agüero transita otra etapa de su vida dentro del deporte, hoy comentarista en Disney+, además de su fuerte injerencia dentro de la Kings League y en el mundo del streaming.

Posteriormente se cruzó con Maxi Rodríguez, con quien compartió tres mundiales, entre ellos la final del mundo de Brasil 2014, cerrando con un afectivo saludo al público. Inició el “último baile” para el capitán, que espera ante Argelia seguir agrandando su leyenda con la Selección Argentina.

 

 

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