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En la cima del mundo

Messi histórico: con su hat trick empató a Klose como máximo goleador en mundiales

A 20 años de su primer gol en mundialista, el capitán de la selección volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol alcanzando al artillero alemán en la cima.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 16 de junio de 2026 a las 22:43
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Messi quedó a dos goles del Klose en la tabla de goleadores

Lionel Messi fue la gran figura en el debut de Argentina ante Argelia por el Grupo J de la Copa del Mundo 2026. El capitán abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo y completó su exhibición con otros dos tantos a los 60 y 76 minutos, firmando un triplete para la historia.

Con sus tres conquistas, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose entre los máximos artilleros de la historia de los Mundiales.

El primer gol llegó tras una de sus especialidades: un potente remate desde afuera del área que dejó sin chances al arquero argelino, Luca Zidane. Luego, el rosarino volvió a mostrar toda su jerarquía para sellar una noche inolvidable y seguir agrandando una leyenda que parece no tener techo.


Lionel Messi marcó el 3-0 de Argentina ante Argelia en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/B8dwtKimiw

Además, Messi se volvió en el jugador argentino más longevo en marcar un gol en un mundial, superando a Martín Palermo, quien convirtió en Sudáfrica 2010.

Goles de Messi en Mundiales:

  • Serbia y Montenegro (Alemania 2006)
  • Bosnia y Herzegovina (Brasil 2014)
  • Irán (Brasil 2014)
  • Nigeria (Brasil 2014) - 2 goles
  • Islandia (Rusia 2018)
  • Arabia Saudita (Catar 2022)
  • México (Catar 2022)
  • Australia (Catar 2022)
  • Países Bajos (Catar 2022)
  • Croacia (Catar 2022)
  • Francia (Catar 2022) - 2 goles
  • Argelia (Estados Unidos, Canadá, México) 3 goles 

zapatazo y Argentina le gana a Argelia

Tabla de goleadores mundalistas:

Lionel Messi - 16 goles

Miroslav Klose - 16 goles

Ronaldo - 15 goles

Gerd Müller - 14 goles

Kylian Mbappé - 14 goles

Just Fontaine - 13 goles

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