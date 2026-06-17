Messi histórico: con su hat trick empató a Klose como máximo goleador en mundiales

Lionel Messi fue la gran figura en el debut de Argentina ante Argelia por el Grupo J de la Copa del Mundo 2026. El capitán abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo y completó su exhibición con otros dos tantos a los 60 y 76 minutos, firmando un triplete para la historia.
Con sus tres conquistas, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose entre los máximos artilleros de la historia de los Mundiales.
El primer gol llegó tras una de sus especialidades: un potente remate desde afuera del área que dejó sin chances al arquero argelino, Luca Zidane. Luego, el rosarino volvió a mostrar toda su jerarquía para sellar una noche inolvidable y seguir agrandando una leyenda que parece no tener techo.
Lionel Messi marcó el 3-0 de Argentina ante Argelia en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/B8dwtKimiw
Además, Messi se volvió en el jugador argentino más longevo en marcar un gol en un mundial, superando a Martín Palermo, quien convirtió en Sudáfrica 2010.
Goles de Messi en Mundiales:
- Serbia y Montenegro (Alemania 2006)
- Bosnia y Herzegovina (Brasil 2014)
- Irán (Brasil 2014)
- Nigeria (Brasil 2014) - 2 goles
- Islandia (Rusia 2018)
- Arabia Saudita (Catar 2022)
- México (Catar 2022)
- Australia (Catar 2022)
- Países Bajos (Catar 2022)
- Croacia (Catar 2022)
- Francia (Catar 2022) - 2 goles
- Argelia (Estados Unidos, Canadá, México) 3 goles
Tabla de goleadores mundalistas:
Lionel Messi - 16 goles
Miroslav Klose - 16 goles
Ronaldo - 15 goles
Gerd Müller - 14 goles
Kylian Mbappé - 14 goles
Just Fontaine - 13 goles