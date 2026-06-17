Messi histórico: con su hat trick empató a Klose como máximo goleador en mundiales

Lionel Messi fue la gran figura en el debut de Argentina ante Argelia por el Grupo J de la Copa del Mundo 2026. El capitán abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo y completó su exhibición con otros dos tantos a los 60 y 76 minutos, firmando un triplete para la historia.

Con sus tres conquistas, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose entre los máximos artilleros de la historia de los Mundiales.

El primer gol llegó tras una de sus especialidades: un potente remate desde afuera del área que dejó sin chances al arquero argelino, Luca Zidane. Luego, el rosarino volvió a mostrar toda su jerarquía para sellar una noche inolvidable y seguir agrandando una leyenda que parece no tener techo.



Lionel Messi marcó el 3-0 de Argentina ante Argelia en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/B8dwtKimiw

Además, Messi se volvió en el jugador argentino más longevo en marcar un gol en un mundial, superando a Martín Palermo, quien convirtió en Sudáfrica 2010.

Goles de Messi en Mundiales:

Serbia y Montenegro (Alemania 2006)

(Alemania 2006) Bosnia y Herzegovina (Brasil 2014)

(Brasil 2014) I rán (Brasil 2014)

(Brasil 2014) Nigeria (Brasil 2014) - 2 goles

(Brasil 2014) - 2 goles Islandia (Rusia 2018)

(Rusia 2018) Arabia Saudita (Catar 2022)

(Catar 2022) México (Catar 2022)

(Catar 2022) Australia (Catar 2022)

(Catar 2022) Países Bajos (Catar 2022)

(Catar 2022) Croacia (Catar 2022)

(Catar 2022) Francia (Catar 2022) - 2 goles

(Catar 2022) - 2 goles Argelia (Estados Unidos, Canadá, México) 3 goles

zapatazo y Argentina le gana a Argelia

Tabla de goleadores mundalistas:

Lionel Messi - 16 goles

Miroslav Klose - 16 goles

Ronaldo - 15 goles

Gerd Müller - 14 goles

Kylian Mbappé - 14 goles

Just Fontaine - 13 goles