La Selección Argentina se juega mucho más que un simple partido ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Mientras Lionel Scaloni y sus dirigidos ultiman detalles para afrontar un compromiso decisivo, en Miami apareció un rival inesperado que amenaza con robarse la escena: el clima.

La ciudad de Florida amaneció bajo un cielo cambiante, con momentos de nubosidad intensa y otros de sol, aunque los pronósticos mantienen encendidas las alarmas por la posibilidad de tormentas durante la tarde. La preocupación no pasa únicamente por la lluvia, sino por la eventual presencia de actividad eléctrica en las inmediaciones del Hard Rock Stadium.

Según el protocolo vigente en Estados Unidos para eventos deportivos masivos, si se detectan rayos dentro de un radio de 13 kilómetros alrededor del estadio, el encuentro deberá interrumpirse de manera obligatoria. La suspensión inicial sería de 30 minutos, aunque ese plazo podría extenderse si continúan registrándose descargas eléctricas en la zona.

La normativa también establece la evacuación del campo de juego y de los espectadores presentes en las tribunas hasta que las condiciones vuelvan a ser seguras. Por ese motivo, la organización sigue de cerca la evolución meteorológica mientras miles de hinchas argentinos ya palpitan el encuentro que paraliza al mundo futbolero.

En caso de que el partido deba detenerse por cuestiones climáticas, los futbolistas tendrán un breve reacondicionamiento físico antes de la reanudación. El reglamento contempla un calentamiento de cinco minutos para que los jugadores vuelvan a entrar en ritmo luego de la interrupción.

Mientras tanto, la expectativa crece minuto a minuto. Argentina buscará dar un nuevo paso rumbo al sueño mundialista frente a una sorprendente Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo. Sin embargo, antes de que ruede la pelota, todas las miradas apuntan al cielo de Miami, donde las tormentas amenazan con convertirse en las protagonistas de una jornada que promete emociones fuertes.