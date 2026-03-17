Venta de entradas para Deportivo Rincón vs San Lorenzo en Copa Argentina

La dirigencia de Deportivo Rincón informó detalles sobre la venta de entradas para el encuentro que disputará el elenco neuquino este viernes 20 en el estadio Centenario de Quilmes frente a San Lorenzo de Almagro, correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

El presidente del club, Aníbal "Nito" Villalba, aclaró que “la comercialización de las entradas es exclusiva de la organización de la Copa Argentina y no de nuestra institución. Nosotros simplemente acompañamos brindando el espacio para facilitar el acceso a los hinchas”. En ese sentido, detalló que la venta se realizará este miércoles 18 de marzo, de 10 a 18:00, en la sede de la Secretaría de Deporte y Cultura del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, ubicada en Santa Cruz 237.

El titular del León del Norte remarcó que “este será el único punto de venta habilitado en la provincia de Neuquén, por lo que es importante que los interesados tengan en cuenta el lugar y el horario establecidos”.

Por último, Villalba invitó a la comunidad a acompañar al equipo: “Esperamos que todos los que quieran estar presentes puedan acercarse y ser parte de este momento tan importante para Deportivo Rincón y para toda la provincia”.