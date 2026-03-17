¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 17 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
SE VENDEN EN NEUQUEN

Entradas para Deportivo Rincón ante San Lorenzo: la dirigencia aclaró el tema de la venta

El viernes se disputará en Quilmes el partido por los 32vos de la Copa Argentina 2026 y los tickets se pueden adquirir en la capital

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 17:31
PUBLICIDAD
Venta de entradas para Deportivo Rincón vs San Lorenzo en Copa Argentina

La dirigencia de Deportivo Rincón informó detalles sobre la venta de entradas para el encuentro que disputará el elenco neuquino este viernes 20 en el estadio Centenario de Quilmes frente a San Lorenzo de Almagro, correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

El presidente del club, Aníbal "Nito" Villalba, aclaró que “la comercialización de las entradas es exclusiva de la organización de la Copa Argentina y no de nuestra institución. Nosotros simplemente acompañamos brindando el espacio para facilitar el acceso a los hinchas”. En ese sentido, detalló que la venta se realizará este miércoles 18 de marzo, de 10 a 18:00, en la sede de la Secretaría de Deporte y Cultura del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, ubicada en Santa Cruz 237.

El titular del León del Norte remarcó que “este será el único punto de venta habilitado en la provincia de Neuquén, por lo que es importante que los interesados tengan en cuenta el lugar y el horario establecidos”.

Por último, Villalba invitó a la comunidad a acompañar al equipo: “Esperamos que todos los que quieran estar presentes puedan acercarse y ser parte de este momento tan importante para Deportivo Rincón y para toda la provincia”.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD