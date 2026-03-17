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Martes 17 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Cómo le fue al Deportivo Rincón en su primera presentación en la Copa Argentina

El viernes, el León del Norte jugará por segunda vez en la competencia nacional, donde hizo su debut en el 2018 ante Newell´  en Santa Fe. El panorama es otro para el equipo neuquino, que va por el golpe en cancha de Quilmes.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 15:11
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EL león hizo un buen papel ante el elenco rosarino en cancha de Unión

El 18 de mayo del 2018 fue una de las fechas históricas para el Deportivo Rincón. En el 15 de Abril, estadio de Unión de Santa Fe, se enfrentó a Newell´s Old Boys de  Rosario, por los 32avos de final de Copa Argentina. Ahora será San Lorenzo, en cancha de Quilmes

El león disputaba hasta ese entonces el Federal B, competencia donde temporada anterior había quedado en semifinales ante Sol de Mayo. En el inicio de la Copa, se tomó revancha eliminando al equipo de Viedma, y posteriormente a Ferrocarril Sur de Olavarría, logrando así en convertirse en el segundo equipo provincial en meterse al cuadro principal. El sorteo dio Newell´s, en ese entonces dirigido por Omar De Felipe.

Con los goles del neuquino Joaquín Torres, y el restante de Alexis Rodríguez, la lepra se quedó con la victoria por 2-0, en un juego donde el equipo de primera marcó la diferencia.

En aquella oportunidad, el Deportivo Rincón era dirigido por Javier Ibaceta, y formó con Gustavo Fivet, Nicolás Di Bello, Víctor Benítez, Ricardo López Carrillo, Cristian Correa; Iván Choque Gómez, Rodrigo Canales, Héctor Rueda, Maximiliano Gay, Julio Ibáñez, Oscar Muñoz.  Ingresaron Alan Sack, Fernando inda, y Edgardo Cano.

Tres jugadores repiten de aquel partido, Nicolás Di Bello, Fernando Inda, y el capitán del león del norte: Héctor Rueda. Los tiempos cambiaron, la brecha se achicó y hoy el conjunto neuquino puede lograr dar el gran golpe, el viernes desde las 21hs en cancha de Quilmes.

 

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