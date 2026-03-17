Deportivo Rincón afrontará este viernes uno de los partidos más trascendentes de la historia del fútbol neuquino, cuando desde las 21.15 enfrente en el estadio Centenario de Quilmes a San Lorenzo de Almagro por los 32vos de la Copa Argentina 2026.

Por ese motivo el Grupo Prima Multimedios hará una gran cobertura de la previa, antesala, partido y post encuentro entre El León del Norte neuquino y los Santos que alguna vez fueron de Boedo.

Con notas periodísticas en todas las plataformas de la corporación, en Canal 24/7 de Noticias, en la emisora AM 550 La Primera y en la web en el diario Digital Mejor Informado.

Desde este lunes ya se comenzó a vivir el cotejo que se jugará en el sur del conurbano bonaerense. Con voces de protagonistas, jugadores, integrantes del cuerpo técnico, dirigentes, autoridades del Sindicato del Pétroleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, sostén y responsable del gran momento de la entidad de Rincón de los Sauces.

Flyer de la transmisión del partido del viernes por las radios del Grupo Prima Multimedios

Con presencia de periodistas del grupo desde el jueves en Capital Federal. Con transmisión el viernes desde las 19 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo y la presencia de Jorge "El Vasco" Hernandorena y Pablo Daniel Chagumil y la operación técnica de José Ramón Paredes.