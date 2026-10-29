La cuenta regresiva para la gran final de la Copa Libertadores ya empezó y los hinchas de Estudiantes de La Plata tienen una nueva fecha marcada en el calendario: la venta de entradas para la definición frente a Palmeiras. La Conmebol confirmó cuándo comenzará el expendio, cuáles serán las primeras localidades disponibles y cuánto costará estar presente en una de las noches más importantes del fútbol sudamericano.

El encuentro se disputará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, donde el Pincha buscará conquistar nuevamente la máxima competencia continental frente al poderoso conjunto brasileño. Mientras crece la expectativa por la definición, una de las principales preocupaciones de los simpatizantes pasa por conseguir un lugar en las tribunas y organizar el viaje a Uruguay.

Los precios no serán accesibles para todos los bolsillos: las entradas anunciadas van desde los 95 dólares para los sectores destinados a los hinchas de los finalistas hasta los 340 dólares para una de las categorías de público general. También habrá opciones de hospitalidad con valores superiores.

Cuándo salen a la venta las entradas para la final

La comercialización se realizará en distintas etapas. La primera comenzará este jueves 29 de octubre, a las 14, y estará destinada exclusivamente a titulares de tarjetas Mastercard emitidas en Uruguay.

En esta instancia se ofrecerán localidades para la platea Occidental, correspondientes a la categoría 1, con un precio de 340 dólares. También se habilitará la opción de hospitalidad, con un valor de 450 dólares, bajo las condiciones establecidas para esta etapa.

La siguiente fecha importante será el lunes 2 de noviembre, también desde las 14, cuando comenzará la venta para el público general. En este caso, los tickets corresponderán a la platea Oriental y tendrán un costo de 250 dólares.

Para los simpatizantes de Estudiantes y Palmeiras, en tanto, habrá sectores exclusivos detrás de los arcos, con entradas a 95 dólares. Sin embargo, la Conmebol informó que todavía trabaja junto con ambos clubes para definir las condiciones y los mecanismos específicos de venta para cada parcialidad.

Cuánto cuestan las entradas para Estudiantes-Palmeiras

Estos son los valores anunciados para la final de la Copa Libertadores 2026:

Categoría 1, platea Occidental: 340 dólares.

Categoría 2, platea Oriental: 250 dólares.

Categoría 3, sectores exclusivos para hinchas de los finalistas: 95 dólares.

Hospitalidad: 450 dólares.

Los tickets se comercializarán únicamente a través de la plataforma oficial habilitada por la Conmebol. Por eso, los hinchas deberán prestar atención a las próximas comunicaciones para conocer los enlaces correspondientes, las condiciones de compra y los requisitos de acceso a cada sector.

El Pincha prepara su viaje a Montevideo

La final ante Palmeiras representa una cita trascendental para Estudiantes, que volverá a disputar el partido decisivo del máximo torneo continental con la ilusión de sumar otra estrella internacional a su historia.

Montevideo será el escenario de una definición que promete una importante movilización de hinchas argentinos y brasileños. Para los simpatizantes del Pincha, el desafío ahora pasa por conseguir las entradas, conocer cómo se distribuirán las localidades exclusivas y organizar el traslado hasta Uruguay.

Con los primeros precios confirmados y las fechas de venta ya anunciadas, la expectativa empieza a trasladarse de la cancha a las tribunas. La ilusión está en marcha y los hinchas de Estudiantes aguardan los detalles que les permitan acompañar al equipo en la final más importante del continente.