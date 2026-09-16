Luego de la confirmación de los rivales para la fecha FIFA, las entradas para el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina se pondrían a la venta a fines de septiembre. El encuentro ante Benín, programado para el 6 de octubre en el estadio Monumental, será la despedida oficial de Leo frente al público argentino. Por el momento, la fecha de venta no tiene día confirmado y los precios de los tickets todavía no fueron oficializados por la AFA.

Según lo que se reveló hasta el momento, el expendio comenzaría entre siete y diez días antes del partido. De esta manera, las localidades podrían estar disponibles entre el 26 y el 29 de septiembre. La plataforma donde gestionar la compra es Deportick, utilizada habitualmente para los partidos de la Selección. Recordemos que, además de ser la despedida oficial de Messi, la jornada fue pensada por AFA como un homenaje al capitán invitando a los campeones del mundo de Qatar 2022 junto a sus familias.

Por ahora, AFA tampoco dio información sobre los precios de las entradas. No obstante, tomando de referencia los partidos anteriores de Argentina, las localidades tuvieron valores que fueron desde los 90.000 hasta los 480.000 pesos, por lo que es de esperar un precio que parta de esos montos y, por el motivo del adios de Messi, sea incluso más costoso.

Cómo registrarse para comprar las entradas

El partido ante Benín será el cierre oficial de Messi con la camiseta argentina después de más de 20 años. Quienes quieran asistir deberán contar con un usuario en Deportick. Para registrarse hay que ingresar los datos personales, como DNI, nombre completo y correo electrónico, y luego validar la cuenta. La recomendación es comprobar con anticipación que el usuario esté funcionando para evitar inconvenientes cuando se habilite la venta. Una vez abierto el expendio, habrá que ingresar a la plataforma con anticipación para incorporarse a la fila virtual.