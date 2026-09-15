Con el panorama más claro de los rivales en la próxima fecha, se confirmó que Benín será uno de los próximos rivales de la Selección Argentina en los amistosos de septiembre y octubre, más precisamente en el que marcará la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste. El seleccionado africano será rival de la Scaloneta el martes 6 de octubre en el Monumental y llegará a Buenos Aires después de haber quedado muy cerca de clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo en las Eliminatorias 2026.

Actualmente, Benín ocupa el puesto 93 del ranking FIFA, pero estuvo cerca de protagonizar una clasificación histórica después de que FIFA sancionara a Sudáfrica por la mala inclusión de un jugador. De esta manera, los Chitas llegaron a la última fecha como líderes con dos puntos de ventaja sobre los sudafricanos, y dependía de sí mismo para obtener el primer lugar, pero su sueño terminó en la jornada decisiva: perdieron por 4-0 ante Nigeria como visitante mientras que los Bafana Bafana ganaron 3-0 ante Ruanda y se quedaron con el primer puesto y la clasificación al Mundial.

Benín estuvo cerca, pero quedó afuera del Mundial en la última fecha de las Eliminatorias Africanas. (Foto: Reuters)

Benín está ubicado en África Occidental, sobre el golfo de Guinea, y limita con Togo, Nigeria, Burkina Faso y Níger. Su capital oficial es Porto-Novo, aunque Cotonú es su principal centro económico. El país tiene más de 14 millones de habitantes y su historia está marcada por el antiguo reino de Dahomey. El francés es su idioma oficial, aunque también se hablan distintas lenguas locales como el fon y el yoruba. Sus jugadores más conocidos son Steve Mounié, en la liga turca pero con pasado en Ligue 1 y Premier League, y Junior Olaitan, hoy en Besiktas. Su máximo referente fue Stéphane Sessègnon, un habilidoso mediapunta que supo destacar en Inglaterra.

La sanción que casi permite su clasificación

En el Grupo C, Sudáfrica venía siendo líder pero la Confederación Africana de Fútbol decidió sancionarlos por haber incluido incorrectamente al mediocampista Teboho Mokoena, quien debía cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El partido entre los Bafana Bafana y Lesoto les fue dado por perdido por 3-0 y eso posicionó a Benín como líder de cara a la última fecha, con dos puntos de ventaja sobre los sudafricanos, dependiendo de sí mismo para obtener el un histórico boleto a la Copa del Mundo.

Sin embargo, el sueño se terminó en la jornada decisiva porque los Chitas cayeron goleados 4-0 ante Nigeria, que terminó accediendo a los playoffs por un lugar en el Repechaje Internacional, mientras que Sudáfrica derrotó 3-0 a Ruanda y se quedó con el primer puesto. Benín terminó tercero y deberá seguir esperando por su primera experiencia mundialista. Ahora, el seleccionado africano tendrá un honor de enorme relevancia: enfrentarse a la Argentina, vigente campeona del mundo, en la despedida de Messi.