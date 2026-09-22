Pablo Prigioni, nuevo asistente principal de Timberwolves en la NBA

El cordobés Pablo Prigioni, de 49 años, será asistente principal de Minnesota Timberwolves, franquicia en la que venía trabajando, combina con las concentraciones de la Selección argentina. Al entrenador se le abrió la puerta con la salida del asistente Micah Nori, quien pasó a Portland Trail Blazers.

La intención del entrenador principal, Chris Finch, es que Prigioni centralice su trabajo en el juego ofensivo del equipo, además de guiar el desarrollo de los jugadores de esta franquicia finalista de la Conferencia Oeste en 2024 y 2025.

Prigioni se retiró como jugador en 2017 y debutó como entrenador de Baskonia, después fue asistente de Brooklyn Nets en la temporada 2018-19 y el último cambio fue a los Wolves.

Su llegada a la franquicia se dio cuando Ryan Saunders era el entrenador principal. Y si bien en 2021 este se fue, Prigioni continuó con Chris Finch, quien tiene contrato hasta el final de 2027-28.

Como jugador, a los 35 años, Prigioni fichó por los New York Knicks, convirtiéndose en el rookie de mayor edad en la historia de la NBA. Permaneció durante cuatro temporadas en la NBA, pasando por Brooklyn, Houston Rockets y Los Angeles Clippers, y totalizando 303 partidos.