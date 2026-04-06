Una entrevista de hace ocho meses comenzó y emocionó a todos de nuevo. Ignacio Lago, delantero de Colón de Santa Fe, protagonizó en su momento un hecho bisagra para el fútbol argentino al presentar públicamente a su novio en un programa partidario del Sabalero. El joven de 23 años dio un importante paso para el contexto del fútbol argentino al mostrarse públicamente con su pareja.

Aquella noticia que volvió a poner su nombre en tendencia se dio a conocer mientras era entrevistado en Sangre y Luto, programa de la señal Aire de Santa Fe. En ese momento, presentaron en directo un saludo de su novio con motivo de felicitarlo por su desempeño. Luego de verlo, el futbolista expresó: “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol", contó el jugador, que en aquel momento atravesaba una rotura ligamentaria.

"Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño", dijo la pareja de Lago, que cerró con una frase muy celebrada en el estudio: "Gracias por defender los colores de mi ciudad".

Lago hizo su debut en en 2018 a la temprana edad de 15 años en Almirante Brown tras hacer todas las inferiores allí. Luego fue Talleres de Córdoba el que apostó por él, sin embargo emigró al ascenso de México antes de estrenarse con la 'T'. Ya en su regreso al país tuvo pasos por San Martín (SJ), Atlético Rafaela y en Colón, que primero lo tuvo a préstamo y últimamente se decidió por adquirirlo definitivamente.