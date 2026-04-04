El fútbol argentino no da respiro. La lógica del resultado inmediato volvió a imponerse en el torneo Apertura 2026 y ya son 10 los entrenadores que dejaron su cargo en apenas 13 fechas, en una tendencia que refleja la escasa tolerancia de los clubes ante los malos momentos.

El último en sumarse a esta lista fue Gustavo Benítez, quien dejó de ser el entrenador de Deportivo Riestra tras la derrota frente a Unión. La caída terminó de sentenciar un ciclo que no logró hacer pie y volvió a confirmar una regla que se repite fecha tras fecha: cuando los resultados no aparecen, el fusible es el técnico.

Pero el caso del “Malevo” no es aislado. Antes, otros nombres de peso ya habían marcado el pulso de un torneo que se devora proyectos. Uno de los más resonantes fue el de Marcelo Gallardo, que renunció en River luego de un arranque irregular en su segundo ciclo. También se destacó la salida de Eduardo Domínguez de Estudiantes, aunque en su caso para asumir un nuevo desafío en el fútbol brasileño.

A esa lista se suman salidas por flojos rendimientos, como las de Iván Delfino en Estudiantes de Río Cuarto, Hugo Colace en Atlético Tucumán y la dupla Favio Orsi - Sergio Gómez en Newell’s, que tuvo un ciclo breve y sin resultados. En la misma línea, Damián Ayude dejó San Lorenzo tras una dura goleada sufrida en el Nuevo Gasómetro, mientras que Guillermo Farré no logró revertir el presente de Aldosivi.

El primer movimiento del campeonato lo había protagonizado Daniel Oldrá en Instituto, marcando desde temprano el clima de inestabilidad que iba a dominar el certamen. Más cerca en el tiempo, Ariel Broggi también dejó su cargo en Gimnasia de Mendoza, completando un panorama que no deja de agravarse.

En este contexto, sostener un proyecto a largo plazo parece una utopía. Con calendarios exigentes, presión constante y resultados como única vara, los ciclos se acortan y el recambio en los bancos se vuelve una constante que atraviesa a casi todos los equipos.

Todos los entrenadores que dejaron su cargo en el torneo Apertura 2026:

26/01/2026 - Daniel Oldrá - Instituto - Común acuerdo 20/02/2026 - Eduardo Domínguez - Estudiantes - Renuncia 21/02/2026 - Favio Orsi y Sergio Gómez - Newell’s - Despido 24/02/2026 - Marcelo Gallardo - River Plate - Renuncia 25/02/2026 - Hugo Colace - Atlético Tucumán - Despido 13/03/2026 - Iván Delfino - Estudiantes de Río Cuarto - Despido 17/03/2026 - Damián Ayude - San Lorenzo - Despido 17/03/2026 - Guillermo Farré - Aldosivi - Despido 23/03/2026 - Ariel Broggi - Gimnasia de Mendoza - Despido 04/04/2026 - Gustavo Benítez - Deportivo Riestra - Despido

La cuenta sigue subiendo y el mensaje es claro: en el fútbol argentino, el margen de error es cada vez más chico. Y los técnicos, son los primeros en pagar.