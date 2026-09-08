Enzo Fernández comenzó a dejar su huella en Europa con la camiseta del Manchester City. En el debut de los Ciudadanos en una nueva edición de la Champions League, el mediocampista argentino fue titular ante Porto y tuvo una participación decisiva en la victoria por 2-0.

El campeón del mundo apareció en el comienzo del segundo tiempo para destrabar un partido que hasta ese momento se presentaba cerrado. Enzo recibió dentro del área, sobre el sector izquierdo, levantó la cabeza y colocó un centro preciso hacia el segundo palo.

Allí apareció Erling Haaland, siempre atento dentro del área. El delantero noruego conectó el envío de cabeza y definió de pique al piso, contra uno de los palos, para marcar el 1-0 y poner al Manchester City en ventaja.

La jugada significó además un momento especial para Enzo, que consiguió así su primera asistencia en la Champions League con la camiseta del conjunto inglés. Una conexión de jerarquía con uno de los máximos goleadores del fútbol europeo que rápidamente se transformó en una de las postales de la jornada.

Con el resultado a favor, Manchester City continuó manejando los tiempos del encuentro y terminó encontrando el segundo tanto para sentenciar la historia. Los Ciudadanos se impusieron 2-0 ante Porto y comenzaron su recorrido en la Champions League con una victoria.

Para Enzo Fernández, la noche dejó además una señal importante: su primera asistencia en la máxima competencia europea con el City y una sociedad con Haaland que promete darle grandes alegrías al conjunto inglés a lo largo de la temporada.