En el comienzo de su camino europeo, hubo gol de Emiliano Buendía para la victoria parcial de Aston Villa por 3-2 en su visita a Brujas por la primera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League. El marplatense, que jugó de titular y fue sustituido a los 67 minutos, puso el segundo tanto de los Villanos, vigentes campeones de UEFA Europa League, que por ahora están estrenándose con tres puntos en la competición más importante de Europa.

En un primer tiempo frenético, Aston Villa consiguió abrir la cuenta por intermedio de un gran remate al segundo palo de su capitán John McGinn a los 11 minutos de juego. Sin embargo, minutos después el Brujas contestó con una buena maniobra colectiva que terminó con el empate de Hugo Vetlesen llegando por el punto penal para mandarla a la red. Tres minutos después de la igualdad, Buendía apareció para, restablecer la ventaja a los 22 minutos. Justo antes del descanso, un error grave del arquero Yann Sommer le propició a Nicolas Jackson la chance de poner el 3-1, que el senegalés aprovechó.

El festejo de Buendía para Aston Villa, que ganó en su visita al Brujas. (Foto: X @AVFCOfficial)

Ya en la segunda parte, el encuentro se le complicó un poco a un Aston Villa al que le recortaron distancia en el cuarto de hora de la segunda parte. Un penal por mano de Aaron Wan-Bissaka que el árbitro sancionó tras una revisión VAR le permitió a Nicolò Tresoldi, el nacido en Cagliari de madre argentina que representa a Alemania, establecer el 2-3 desde los doce pasos. No obstante, y a pesar de varios momentos complicados ante un Brujas que estuvo cerca de igualar, el conjunto inglés se hizo con la victoria en el estadio Jan Breydel y consiguió su primera victoria de la temporada.

El tanto de Buendía

El argentino de 29 años consiguió su primer gol en la temporada 2026/27 poco despúes de que los belgas igualaran el partido. Un buen desborde del brasileño João Gomes terminó con un centro hacia atrás para un Buendía que, con la marca encima, metió un oportuno anticipo de primera para establecer el 2-1.

El estuvo en el banco de suplentes y no ingresó fue Alejandro Garnacho, hasta el momento poco utilizado por el entrenador Unai Emery. Hasta ahora, el argentino que llegó cedido desde Chelsea en este mercado de pases ingresó muy pocos minutos en los tres anteriores partidos del Aston Villa, donde en un principio pareció arribar para ser titular pero por el momento no se ha asentado dentro del once. Por su parte Buendía fue de arranque en los cinco partidos de los Villanos en lo que va de la campaña.