Enzo Fernández y Julián Álvarez recurrieron a Diego Maradona como fuente de motivación antes de enfrentar a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. Los futbolistas compartieron un particular ritual en la intimidad de la concentración y repasaron varias veces uno de los partidos más importantes en la historia de la Selección Argentina.

Los jugadores, que comparten habitación durante las concentraciones desde 2022, decidieron mirar el encuentro ante los ingleses del Mundial de México 1986. Aquella tarde, Maradona convirtió la Mano de Dios y el Gol del Siglo para sellar el triunfo por 2 a 1 que depositó al equipo dirigido por Carlos Bilardo en las semifinales de la competencia.

El mediocampista reveló esa escena privada después de conseguir la clasificación a la final. “Lo dije siempre: amo al Diego. Estábamos en la habitación con Juli y pusimos el partido contra Inglaterra. Son momentos que marcan a la Argentina, la historia del fútbol y para nosotros es una motivación muy grande”, explicó durante su charla con ESPN.

Lejos de tratarse de una reproducción aislada, Enzo reconoció que volvió sobre aquellas imágenes en reiteradas oportunidades durante los días anteriores al compromiso. La actuación del Diez se transformó en una compañía especial para atravesar la espera y dimensionar el significado de enfrentar nuevamente al seleccionado inglés en una instancia decisiva.

“Somos una Selección privilegiada de vivir estos momentos. La humildad que hay en este grupo, todo lo que se logró, lo que se viene logrando estos años. Y recordar ese partido del Diego… Creo que lo vi 3 o 4 veces durante estos días y fue algo histórico lo que hizo él”, expresó el volante, todavía movilizado por la victoria.

El ritual terminó adquiriendo aún más valor después del resultado conseguido en Atlanta. La Selección Argentina se impuso por 2 a 1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, superó una semifinal cargada de tensión y obtuvo el pase al partido que definirá al nuevo campeón mundial.

La figura de Maradona también estuvo presente en la celebración posterior. “Estoy seguro que está muy contento en el cielo y hoy nos apoyó y estuvo con nosotros”, afirmó el mediocampista. Lo que comenzó como un momento compartido con Julián Álvarez dentro de una habitación terminó convertido en una de las historias más íntimas de la clasificación argentina.