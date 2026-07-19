Se corrió el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, carrera que tuvo a Franco Colapinto en pista. “estoy más nervioso por el partido que por la carrera” dijo el piloto argentino.

Con la camiseta argentina, el 9 de Julián Álvarez, y una bandera con Diego Maradona y Lionel Messi; el piloto de Alpine llegó al paddock en modo hincha de la selección, en la previa de una exigente carrera que lo tiene peleando por sumar puntos.

“Estoy más nervioso por el partido que por la carrera”, afirmó el piloto de Alpine en la previa de la carrera que se correrá horas antes la definición del Mundial entre Argentina y España.

Franco Colapinto largó de gran forma, escalando desde el puesto 11 al 7mo. Posteriormente fue perdiendo posiciones con la baja de ritmo, pero en una gran maniobra, logró un doble sobrepaso hasta quedar en la 10ma colocación.

A lo largo del fin de semana, el piloto nacional se mostró festivo por el gran momento de la selección, y aseguró que post carrera, se metía de lleno en el juego donde Argentina se mide con España por la gran final de la Copa del mundo 2026.