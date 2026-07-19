En horas previas a la gran final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina enfrentando a Francia, miles de hinchas se encuentran varados en diferentes ciudades de Estados Unidos, con vuelos retrasados rumbo a Nueva York, y reventas elevadas de entradas.

Las complicaciones de traslado y logística para los hinchas se hicieron ver en las redes sociales. El clima adverso de las últimas horas complicó los diferentes aeropuertos que debieron retrasar vuelos y agotar otras vías de traslado directo, entre ellas el alquiler de vehículos agotados.

Empresas de “rent a Card” dejaron de prestar servicio por falta de unidades, mientras que las diferentes aerolíneas ofrecen rutas alternativas pero con escalas extensas que hacen imposible llegar a horario al cotejo que tiene como inicio las 16hs (hora argentina).

Sin movilidad, los hinchas argentinos buscan alternativas previas al partido

A la dificultas de traslado directo, se suma el alto valor de las entradas, con una reventa oficial regulada por la FIFA que comenzó con valores base de 8.500 dólares para los sectores más alejados y ya supera los 10.000 dólares en las ubicaciones preferenciales.

Por otro lado, los valores en las inmediaciones del estadio superan los 15 y hasta 20 mil dólares, dejando en duda incluso a quienes ya tiene su ticket, si hacer un buen negocio económico.

Se espera que el MetLife Stadium de Nueva Jersey esté colmado para el juego donde el seleccionado argentino busque su cuartó título mundial ante España, que encara su segunda corona.