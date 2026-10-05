Enzo Fernández se acercó al Hospital Garrahan durante los días en que la Selección Argentina se preparaba para enfrentar a Burkina Faso. Allí compartió un momento con chicos internados y sus familias. La visita quedó registrada en un video que se difundió en redes y permitió conocer cómo transcurrió el encuentro.

El futbolista estuvo el viernes 2 de octubre en el servicio de oncología pediátrica. Saludó a niños y adolescentes, conversó con quienes los acompañaban y también se acercó al personal de salud. Llevó juguetes para los pacientes y, entre las charlas, posó para fotografías y firmó autógrafos.

Uno de los registros circuló a través de la cuenta de X del periodista Gustavo Méndez. En las imágenes se ve a Enzo Fernández junto a chicos y familiares que se acercaron a saludarlo. Las fotos y los autógrafos dejaron recuerdos de una visita que ocurrió en medio de la internación, lejos del entorno en el que suelen verlo jugar.

La Fundación Pediátrica Argentina destacó el encuentro con un mensaje: “Enzo Fernández se acercó a compartir un rato con los chicos, llevarles un presente y, sobre todo, regalarles sonrisas”. Los juguetes formaron parte de la jornada, junto con las conversaciones que el mediocampista mantuvo con los pacientes y sus acompañantes.

Al día siguiente, la atención volvió al fútbol. Argentina enfrentó a Burkina Faso en el estadio de River y ganó 7 a 0, en uno de los amistosos que reunieron al plantel en el país. La recorrida por el Garrahan había tenido lugar antes de ese compromiso, durante una agenda marcada por la preparación del equipo.

Para las familias, el encuentro también quedó reflejado en las imágenes: estuvieron junto a los chicos cuando saludaron al jugador y se tomaron fotografías con él. El video permitió que esa escena llegara a quienes no habían estado en el hospital. Enzo Fernández compartió así parte de su tiempo con pacientes, acompañantes y trabajadores del lugar.

Después del partido, las imágenes de la visita siguieron circulando. En ellas quedaron las charlas, los juguetes y las fotos que los chicos pudieron guardar de aquel viernes. Antes de regresar a la cancha con la Selección, Enzo Fernández había hecho espacio para estar con ellos en el Garrahan.