Erling Haaland y Enzo Fernández aparecen en lo más alto de la escala salarial del Manchester City, según los datos publicados por Spotrac. Las cifras muestran ingresos millonarios y una diferencia superior a los 10 millones de euros anuales entre el delantero noruego y el mediocampista argentino.

Erling Haaland ocupa el primer lugar entre los futbolistas mejor remunerados del Manchester City, con un salario de 31.741.710 euros por temporada. La magnitud del contrato queda todavía más expuesta al dividir la cifra: el delantero recibe aproximadamente 2.645.142 euros mensuales, 610.417 por semana y cerca de 86.964 por cada día.

Inmediatamente detrás aparece Enzo Fernández, quien llegó al equipo mediante una transferencia valuada en alrededor de 146 millones de euros. El argentino percibe 21.161.140 euros por año, equivalentes a unos 1.763.428 euros mensuales. Si se lleva el cálculo a períodos más cortos, sus ingresos rondan los 406.945 euros semanales y los 57.976 diarios.

La comparación entre las dos figuras deja una diferencia de más de 10 millones de euros por temporada a favor de Erling Haaland. Sin embargo, el contrato de Enzo Fernández le permite ubicarse por encima de otros nombres importantes del plantel. Phil Foden ocupa el tercer escalón de la nómina, con una remuneración anual de 16.928.912 euros.

Josko Gvardiol aparece a continuación con 15.719.704 euros por temporada. Luego existe un grupo de futbolistas que comparte el mismo nivel salarial: Elliot Anderson, Rubén Dias, Gianluigi Donnarumma y Marc Guehi perciben 15.115.100 euros cada uno. Jeremy Doku también se encuentra entre los primeros lugares, con 13.301.288 euros anuales.

La distancia resulta todavía mayor al observar la situación de Gerónimo Rulli, el otro argentino mencionado dentro de la plantilla. El arquero figura en el puesto 17 con ingresos de 3.929.926 euros al año, más de 17 millones por debajo de Enzo Fernández. En el extremo inferior aparecen Nico O’Reilly, con 1.813.812 euros, y Rico Lewis, con 1.511.510.

Las cifras salariales salieron a la luz mientras el Manchester City atraviesa un escenario institucional marcado por cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades financieras. Según la información difundida, las investigaciones abarcan cuestiones vinculadas con reportes económicos, salarios y el cumplimiento de las normas de rentabilidad y Fair Play.

Dentro de una nómina repleta de contratos millonarios, Haaland mantiene una amplia ventaja económica sobre sus compañeros y Enzo Fernández se instala inmediatamente detrás. Los números reflejan el lugar que ambos ocupan dentro de la estructura salarial del equipo inglés, con el argentino superando incluso a varias de las principales figuras del plantel.