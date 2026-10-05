Antes de despedirse de la Selección en el Monumental, Lionel Messi compartió un asado con sus compañeros y el cuerpo técnico en Ezeiza. Emiliano Martínez, el Dibu, mostró en redes lo que ocurría junto a la parrilla y acercó la cámara a quienes preparaban la cena. La reunión ofreció una imagen íntima de las horas previas al partido del martes.

El arquero se detuvo ante Diego Iacovone, cocinero del plantel, y le habló en tono de broma: "Pollito Dieguito hoy nomás". La respuesta dejó ver el menú completo: "Pollo, ojo de bife, matambre de cerdo, molleja, chori, morci". Entre la conversación y las imágenes del fuego, el Dibu Martínez permitió ver cómo se preparaba la comida que compartiría el grupo.

En otro sector, Antonia Farías se ocupaba de una parte distinta de la cena. "Anto, ¿afuera tenemos algo?", preguntó el arquero mientras recorría el lugar. La cocinera le indicó que había empanadas listas. La charla espontánea mostró el trabajo detrás de la mesa que esperaba a los futbolistas, una escena cotidiana que esta vez quedó ligada a la despedida del capitán.

Lionel Messi había llegado al predio después de pasar unos días en Rosario y se incorporó a la concentración para enfrentar a Benín. El amistoso será el martes 6 de octubre a las 20 en el Monumental, donde está previsto su último partido con la Selección. El asado reunió al plantel antes de un homenaje que llevará esa emoción a un estadio lleno.

Claudio “Chiqui” Tapia también participó de la preparación y difundió un video propio. En las imágenes aparece junto al fuego, ocupado con los cortes que se cocinaban al aire libre. El presidente de la AFA acompañó la publicación con "Todo para mis chicos", una frase dirigida al grupo que compartió esa noche en el predio de Ezeiza.

Las mismas palabras quedaron superpuestas en la grabación: "Todo para mis chicos". Mientras el Dibu Martínez recorrió la parrilla y conversó con los cocineros, Tapia mostró su intervención junto a las brasas. Los dos registros dejaron ver distintos momentos de una reunión que transcurrió antes de que la atención se trasladara por completo al partido de despedida.

La llegada de Lionel Messi al predio también apareció en las redes oficiales de la Selección, junto a un mensaje: “¡Bienvenido, Capitán! La emoción es total”. Tras el asado, quedará el último entrenamiento antes del encuentro con Benín. Las imágenes de la cocina conservaron una parte de esa despedida: la preparación de una noche compartida entre el capitán y quienes lo acompañaron dentro y fuera de la cancha.