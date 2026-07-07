Parecía imposible, pero se hizo realidad. Argentina ganó un partido épico ante Egipto con el gol de Enzo Fernández, que en tiempo de descuento metió un cabezazo inolvidable. El volante argentino, luego de un pique de más de 50 metros, conectó el centro de Lautaro Martínez y destrabó un encuentro que en algún momento pareció perdido.

"Venía anhelando el gol hace 3 años más o menos, después del Mundial de Qatar. Poder vivir estos momentos la verdad que se lo agradezco a Dios, soy un privilegiado", dijo el mediocampista surgido en River luego de su tanto. Además, subrayó la actuación del equipo: "Tuvimos la grandeza de ir para adelante a pesar de los momentos difíciles. Hoy en los últimos 20 o 25 minutos demostramos lo que es ser argentino".

Sobre su gol, con un salto estético ante el centro de Lautaro Martínez, expresó: "Es un momento que quedará guardado en mi corazón. Son las situaciones en las que me ponen mis compañeros. Tengo compañeros con una calidad terrible, y hoy se me dio en el último minuto. Hay que aprovechar esas jugadas donde hay espacios".

Enzo Fernández y un cabezazo salvador le dieron el pase a cuartos a Argentina. (Foto: EFE)

Por último, sacó chapa pensando en el duelo de cuartos que se viene: "Al final ya pasaron 4 años de Qatar y lo que hicimos fue venir a disfrutar de otro Mundial, representar a nuestro país y a querer ganarlo nuevamente, porque al final el fútbol se olvida de lo que pasó atrás y vamos a eso".