La emoción a flor de piel de todos los protagonistas describe lo que significó el agónico 3-2 de Argentina sobre Egipto. Luego del partido, a Lionel Scaloni le tocó dar la entrevista post partido pero se conmovió tanto que tuvo que dejar la zona mixta. El DT de la Selección no podía hablar luego del encuentro y protagonizó una imagen que se viralizó.

"No puedo hablar, lo siento, estoy muy emocionado", arrancó Scaloni, e inmediatamente quiso elogiar a sus futbolistas. "Qué grupo de jugadores, hermano", expresó justo antes de excusarse por no poder hablar correctamente. "Ya está, me tengo que ir", fue lo último que alcanzó a decir.

La reacción del entrenador, quebrándose luego de un épico triunfo de Argentina, que pasó de una eliminación casi segura a dar vuelta el partido y seguir con vida en el Mundial 2026. A la espera de la conferencia de prensa, donde se aguarda que Scaloni si pueda dar su visión del partido ante los medios, el Gringo dejó una imagen tan llamativa como emocionante.