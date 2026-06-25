El nombre de Enzo Fernández volvió a ser tendencia en las últimas horas, aunque esta vez no fue por su presente futbolístico sino por una escena familiar que enterneció a todos. Su hijo Benjamín Fernández, fruto de su relación con Valentina Cervantes, apareció en una publicación muy especial que rápidamente explotó en las redes sociales.

El pequeño de apenas dos años se convirtió otra vez en protagonista absoluto del universo digital de la familia. En una historia de Instagram compartida por el jugador de la Selección argentina, se lo pudo ver sentado al aire libre mientras sostenía un mate de madera con total naturalidad, como si fuera un experto en la tradición argentina.

La imagen llamó especialmente la atención porque Benjamín Fernández tomó la bombilla con firmeza y posó con un gesto muy serio. La escena generó una catarata de reacciones entre los seguidores de Enzo Fernández, quienes no tardaron en destacar el costado más tierno del futbolista fuera de las canchas.

Mira lo que aprendió Benja Fernández

Muchos usuarios celebraron que el mediocampista le transmita a su hijo algunas de las costumbres más típicas del país. El mate, símbolo indiscutido de la cultura argentina, apareció como el gran protagonista de la postal familiar que acumuló miles de visualizaciones en pocas horas.

Pero no fue el único momento viral del pequeño en los últimos días. Tras el triunfo de la Selección argentina frente a Austria, el nene también se robó las miradas con un divertido festejo que despertó comentarios llenos de cariño por parte de los fanáticos del campeón del mundo.

Además de conquistar las redes con su espontaneidad, Benjamín Fernández también comenzó a tener presencia en el mundo de la moda. Días atrás participó de una campaña para la marca familiar Twentyfour, donde sorprendió con looks urbanos y mucha actitud frente a cámara.

Mira lo que aprendió Benja Fernández

Las imágenes del hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes rápidamente circularon entre cuentas de fanáticos y medios especializados en espectáculos. A pesar de su corta edad, el pequeño ya se transformó en una figura muy querida por quienes siguen el día a día de la pareja.

Mientras tanto, cada nueva publicación familiar confirma el enorme cariño que generan en redes sociales. Entre mates, festejos futboleros y campañas de moda, Benjamín Fernández sigue consolidándose como uno de los niños más populares del ambiente artístico y deportivo argentino.