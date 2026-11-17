Enzo Fernández continúa ampliando sus horizontes fuera de las canchas. El campeón del mundo dio un nuevo paso en la industria de la moda al participar en la creación de una colección masculina para EQUUS, la reconocida marca argentina de indumentaria, y también se convirtió en el protagonista de la campaña publicitaria.

La propuesta representa una experiencia diferente para el mediocampista, que esta vez no se limitó a prestar su imagen. Durante seis meses trabajó junto al equipo creativo de la firma para definir los diseños, elegir las telas, seleccionar los colores y determinar las siluetas que forman parte de esta cápsula especial.

El propio Enzo Fernández explicó cuál fue su principal inspiración a la hora de involucrarse en el proyecto. "Siempre me gustó vestirme cómodo, pero cuidando los detalles. En esta cápsula están las prendas que uso de verdad cuando no estoy jugando", expresó sobre una colección que refleja sus preferencias personales y su manera de entender la moda cotidiana.

Enzo Fernández en su faceta de modelo

En total, la línea está integrada por 17 prendas pensadas para la temporada primavera-verano. Entre las opciones aparecen pantalones, bermudas, camisas, remeras, musculosas, chombas y un sweater liviano. La identidad visual apuesta por una estética urbana, con cortes amplios, calces relajados y referencias al streetwear.

Los materiales también ocupan un lugar central en la propuesta. El algodón y el lino son los grandes protagonistas, con diferentes texturas y terminaciones. A eso se suma una combinación de tonalidades neutras con algunos detalles de color, una elección que busca ofrecer alternativas versátiles para distintas ocasiones.

La campaña tuvo como escenario a Manchester, ciudad inglesa donde reside el futbolista junto a su familia. Allí, Enzo Fernández posó como modelo y protagonizó las fotografías que acompañan el lanzamiento. Las imágenes muestran distintos conjuntos de la colección y permiten conocer de cerca el estilo que eligió imprimirle a su creación.

Enzo Fernández en su faceta de modelo

Desde la conducción de EQUUS, Martín y Pedro Wolfsohn destacaron la importancia de esta colaboración y explicaron que comparten con el jugador valores como "la dedicación, la constancia y la superación". Además, remarcaron que su estilo representa una propuesta de moda masculina actual, relajada y fácil de incorporar a la rutina.

La colección ya se encuentra disponible en los 70 locales de EQUUS distribuidos en el país y también puede conseguirse a través de la tienda online de la marca. De esta manera, Enzo Fernández suma una nueva experiencia a su carrera y demuestra que su interés por la moda va mucho más allá de elegir qué ponerse para salir a la cancha.