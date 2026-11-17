El fútbol de Tucumán atraviesa por estas horas una noticia sorpresa. El Club Social y Deportivo San Jorge puso en venta la totalidad de sus instalaciones, incluido el estadio Ángel Pascual Sáez.

Se trata de un escenario que actualmente utiliza Atlético Tucumán para la actividad de sus divisiones inferiores y Reserva. El complejo está ubicado sobre el kilómetro 1282 de la Ruta Nacional 9, a unos ocho kilómetros de San Miguel de Tucumán.

Cómo se promociona la venta

Una inmobiliaria se encarga de promocionar la propiedad mediante un video en el que recorre las instalaciones y destaca las posibilidades que ofrece.

"La cancha de fútbol es de Primera, no solo porque está nivelada topográficamente, sino que tiene un sistema de riego por aspersión espectacular y un sistema de drenaje buenísimo para que no se te inunde la cancha", explicaron los responsables de la comercialización al presentar el campo de juego.

Un club completo en venta a través de una inmobiliaria: la decisión de San Jorge de Tucumán

La propiedad también cuenta con una cancha de básquet y un galpón. Sobre esta última construcción, desde la inmobiliaria destacaron: "La nave industrial que vimos al principio de la cancha de básquet es de primera calidad y tiene mil metros cuadrados. Creo que es una oportunidad buenísima que no podés dejar pasar. Además, estamos a un precio súper accesible".

El estadio sigue en funcionamiento

Uno de los puntos destacados de la presentación es que el estadio principal continúa en funcionamiento. Atlético Tucumán utiliza el terreno para los entrenamientos y partidos de sus categorías inferiores y Reserva.

"Para demostrarles que es de primera calidad, les puedo asegurar que hoy la está usando uno de los clubes más importantes de la provincia", señalaron en el video.

La propuesta contempla la venta del establecimiento completo por 700 mil dólares, según la página oficial de la inmobiliaria.

La historia del estadio

El estadio es nuevo. Fue construido entre 2016 y 2017 e inaugurado oficialmente en octubre de ese último año. Sin embargo, su primer encuentro oficial se había disputado en septiembre, cuando San Jorge recibió a Deportivo Mandiyú de Corrientes.

La obra representó un paso importante para el crecimiento institucional del Expreso Verde, fundado el 15 de julio de 2008.

El abrupto final en el Federal A

El club había conseguido un rápido crecimiento deportivo bajo la conducción de Marcelo Sáez, hasta alcanzar el Torneo Federal A.

Sin embargo, su historia en las competencias nacionales tuvo un final abrupto en junio de 2019, durante la final por el ascenso frente a Alvarado de Mar del Plata.

En aquel partido, los futbolistas protagonizaron una sentada en señal de protesta por los fallos arbitrales. Tras lo sucedido, la dirigencia anunció que retiraría al equipo de los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde entonces, San Jorge concentró su actividad en las divisiones formativas de la Liga Tucumana y cedió el uso de sus instalaciones.