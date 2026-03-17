Luego de la estrepitosa eliminación de Champions League contra Paris Saint-Germain, Enzo Fernández puso dudas sobre su continuidad en Chelsea. Tras caer 0-3 como local en Stamford Bridge, el argentino, hoy capitán, dio la cara ante los medios y ante la consulta sobre su futuro dejó la puerta abierta a una chance de emigrar luego de jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Cuando le preguntaron sobre si podía garantizar su continuidad en el conjunto londinense, el volante argentino sorprendió poniéndose puntos suspensivos a su futuro: "No lo sé. Ahora estoy pensando acá, quedan ocho partidos y la FA Cup. Después está el Mundial y después se verá. Vamos a ver", expresó Fernández. Esto, ante un interés del Real Madrid en incorporarlo para la próxima campaña, encendió alarmas en Chelsea.

El surgido en River, uno de los referentes del plantel, analizó sin rodeos el partido ante los franceses: "Creo que perdimos el control en la ida. Los últimos minutos hicieron 3 goles y es mucha diferencia. Cometimos errores y los pagamos. Acá, cuesta arriba, si en los primeros minutos te hacen un gol y al final... Hay que felicitar a PSG porque fue mucho mejor que nosotros, nos derrotaron bien tácticamente", dijo sobre la serie, donde marcó un tanto en la derrota 5-2 en la ida.

En el duelo de hoy Fernández fue titular, como habitualmente, y llevó la cinta de capitán en lugar de Reece James. El entrenador Liam Rosenior decidió sacarlo a los 60 minutos, poco antes del 0-3 definitivo, ya pensando en los partidos futuros por FA Cup, este fin de semana, y por Premier League más adelante.