La tarde en Stamford Bridge dejó una escena tan curiosa como inesperada antes de que empezara a rodar la pelota. En la previa del duelo entre Chelsea y Newcastle por la fecha 30 de la Premier League, los jugadores del equipo londinense se juntaron para realizar su tradicional arenga grupal, pero con un protagonista inesperado en el medio: el árbitro del partido.

Mientras los futbolistas del Chelsea, con presencia argentina de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, formaban el clásico círculo para motivarse antes del inicio del encuentro, el juez Paul Tierney quedó en el centro de la ronda, escuchando la charla como si fuera uno más del equipo.

Lejos de apartarse, el árbitro permaneció en el medio mientras los jugadores completaban su grito de guerra. La situación generó sorpresa en el estadio y rápidamente se volvió viral en redes sociales, ya que no es común ver a un juez “integrado” en la arenga de uno de los equipos que minutos después deberá dirigir.

Pero más allá de la curiosa escena previa, el partido no terminó de la mejor manera para los Blues. Newcastle golpeó en el momento justo y se llevó una valiosa victoria por 1-0 en Londres.

El único gol del encuentro llegó a los 18 minutos, cuando Anthony Gordon finalizó un rápido contragolpe para adelantar a las Urracas y silenciar a Stamford Bridge. A partir de allí, el conjunto visitante supo sostener la ventaja frente a un Chelsea que buscó reaccionar, pero no logró encontrar claridad en ataque.

Con este triunfo, Newcastle suma confianza en un tramo importante de la temporada y alcanza los 42 puntos para ubicarse en la novena posición de la Premier League, aunque todavía restan partidos por disputarse en la jornada.

Del lado del Chelsea, la derrota lo deja con 48 puntos en el quinto puesto, en plena pelea por los lugares de clasificación a la próxima Champions League. El equipo londinense, además, llega golpeado tras la dura caída por 5-2 ante PSG en la competencia europea, lo que aumenta la presión de cara a los próximos compromisos.