La escena no pasó desapercibida y, como era de esperarse, volvió a agitar el mercado. Enzo Fernández apareció en Madrid y su presencia en la capital española no tardó en disparar especulaciones sobre un posible futuro en el Real Madrid.

El mediocampista de la Selección Argentina, actual referente y uno de los capitanes del Chelsea, realizó un viaje express junto a su pareja y su compañero Marc Cucurella. En su paso por España, dijo presente en el Masters 1000 de Madrid, donde fue captado por las cámaras en La Caja Mágica disfrutando de la jornada de tenis.

Sin embargo, lo que para muchos podría haber sido simplemente una escapada, para los medios europeos fue combustible puro. La figura del ex River ya había estado en el centro de la escena hace poco, luego de unas declaraciones en las que dejaba entrever su interés por vivir en España, algo que incluso le valió una sanción interna en su club.

Ahora, su aparición en Madrid vuelve a instalar el tema. Más aún teniendo en cuenta que también coincidió con figuras vinculadas al Real, lo que alimentó aún más las versiones sobre un posible acercamiento. Por el momento, no hay nada concreto, pero el contexto invita a sospechar.

Mientras tanto, en Londres siguen de cerca cada movimiento. Enzo es una pieza central en el esquema del Chelsea y su liderazgo dentro del plantel lo posiciona como uno de los nombres fuertes del proyecto. Aun así, el mercado europeo no da respiro y cualquier señal, por mínima que sea, puede convertirse en noticia.