A pesar de las polémicas, de las sanciones y de la recriminación interna, una vez más Enzo Fernández fue fundamental en una victoria de Chelsea. Los Blues, sumidos en una crisis institucional que se cargó al entrenador Liam Rosenior, vencieron por 1-0 a Leeds United con el tanto del argentino y se metieron en la final de la FA Cup. Luego de una tumultuosa temporada que podría verlos fuera de toda competición europea, el elenco londinense podría levantar un título en la campaña el próximo 16 de mayo ante Manchester City.

Luego de la inédita sanción interna del club por sus declaraciones halagando al Real Madrid, sumado al susto por una posible lesión muscular y las durísimas caídas por Premier League que Chelsea tuvo en el medio, inclusive decantando en la salida de Rosenior, otra vez el surgido en River volvió a mostrarse clave en un equipo que atraviesa una temporada muy difícil pero él se las arregló para marcar 13 tantos y dar 6 asistencias, siendo de los más influyentes. Hoy, por él, los Blues tienen la chance de levantar un título en una complicadísima 2025/2026.

Enzo y el gol de la victoria

A los 22 minutos de juego, el volante argentino se vistió de delantero para marcar el que sería el único tanto de la semifinal. Luego de una pérdida del Leeds en salida, apareció Pedro Neto para desbordar por derecha y sacar un centro al área para la aparición de un Fernández que metió un cabezazo letal que se transformó en el 1-0 en Wembley.

Como viene sucediendo, no fue una gran actuación de Chelsea, que tras la destitución de Rosenior fue dirigido interinamente por Calum McFarlane. No obstante, el tanto del volante de la Selección Argentina le permitió manejar la ventaja a pesar de pasar los últimos minutos del segundo tiempo recluido ante la arremetida de un Leeds que no supo como inquietarlo. Así fue que llegó el pitazo final en Wembley y los Blues alcanzan una nueva final de FA Cup, donde retornará tras 2022 y buscará cortar la mala racha de tres duelos definitivos perdidos por esta competencia (2020 ante Arsenal, 2021 con Leicester y 2022 con Liverpool por penales).