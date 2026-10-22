A días de haber sido visto alentando a River de encubierto en Córdoba, Enzo Pérez dio una entrevista donde habló de su etapa en el Millonario y dejó algunos títulos salientes. El mediocampista, actualmente en Deportivo Maipú de la Primera Nacional, recordó su paso por Núñez y volvió a referirse del conflicto con Martín Demichelis por ese famoso off the record del DT que originó un quiebre en el vestuario de aquel plantel.

A más de tres años de esta polémica, Pérez recordó cómo vivió su primera salida de River, que se dio algunos meses después de aquel episodio. “De mi salida se dijeron un montón de cosas. En mi primera salida de River no la pasé bien, sufrí un montón y mi familia también", contó el mediocampista de 40 años a TyC Sports. Luego de esos meses convulsionados, culminó aquella etapa a fines de 2023 por diferencias con Demichelis.

“Yo siempre digo que las cosas hay que decirlas puertas para adentro y yo lo hice. A la gente que le tuve que decir las cosas se las dije como yo lo pensaba y como yo creía que estaban pasando las cosas. Es algo que me enseñaron en Estudiantes, es que los trapitos se tienen que lavar adentro de la casa”, reforzó su postura Enzo, quien se marchó a Estudiantes para un segundo ciclo en el club platense donde consiguió la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones.

Además, Pérez recordó también su retorno en 2025 y cómo fue manejando la situación tras recibir el llamado de Marcelo Gallardo: "Un día me llamó y yo no sabía si quería que juegue, que me sume al cuerpo técnico, que cebe mates... Tuvimos una charla larga de casi tres horas, salí y no dije absolutamente nada. Estábamos en Mendoza y le fui contando a mi familia uno por uno. Siempre les decía que no había nada hasta que me vieron con la valija yéndome a hacer la revisión", recordó.

Enzo Pérez retornó en 2025 pero y su fugaz paso tuvo una tibia despedida. (Foto: Getty)

Ya sobre su futuro, el ex volante de la Selección aseguró que por el momento sigue disfrutando del día a día como jugador en Maipú, pero que para el día de mañana tiene el carnet de entrenador por si le dan ganas de dirigir. Sin embargo, se visualizó en otro rol: "También me gusta la parte de gestión y estar en el día a día de los jugadores. Tengo que sentarme y hablarlo el día de mañana", concluyó el mendocino.