River continúa ajustando detalles en medio del interinato de Leonardo Ponzio. Este miércoles, el Millonario empató 1-1 frente a Ferro Carril Oeste en un amistoso informal disputado en el predio de Ezeiza, en una práctica que tuvo como principal objetivo probar variantes, observar respuestas individuales y darles minutos a jugadores que necesitan continuidad. Sebastián Driussi marcó para el conjunto de Núñez, mientras que Emanuel Dening convirtió para el Verdolaga.

El encuentro se desarrolló durante una hora, dividida en dos tiempos de 30 minutos, y formó parte de la metodología de trabajo que implementó Ponzio desde que asumió de manera interina. Más allá del resultado, el cuerpo técnico aprovechó la jornada para ensayar distintas alternativas y evaluar futbolistas en diferentes posiciones y esquemas, con la intención de ampliar las opciones disponibles para los compromisos oficiales.

Ponzio mueve el tablero y busca respuestas

El entrenador dispuso una formación con Ezequiel Centurión en el arco; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro River y Marcos Acuña en la defensa; Juan Cruz Meza, Lucas Silva y Mauro Arambarri en el mediocampo; Lautaro Pereyra como enlace, y Sebastián Driussi junto a Rafael Santos Borré en el ataque.

La presencia de futbolistas con características diferentes le permitió al cuerpo técnico observar sociedades, variantes ofensivas y alternativas para la estructura del equipo. La idea es que quienes tuvieron menos participación en los encuentros oficiales puedan sumar ritmo y mantenerse en consideración de cara al tramo final de la temporada.

En ese contexto, los amistosos de entre semana se convirtieron en una herramienta habitual para Ponzio. El objetivo es sostener la competencia interna, evaluar rendimientos y evitar que los jugadores con menos minutos pierdan rodaje mientras el plantel se prepara para los desafíos que tiene por delante.

Ferro también aprovechó la prueba

Del otro lado estuvo Ferro Carril Oeste, que atraviesa un momento importante en la Primera Nacional y pelea por meterse en la definición por el ascenso a la máxima categoría. El equipo dirigido por Juan Sara presentó una formación integrada por Lucas Ruiz; Fernando Torrent, Matías Zubowicz, Leandro Peña Biafore y Sebastián Corda; Laureano Marra, Gino Olguín y Nicolás Gómez; Thiago Esidín, Emanuel Dening y Jonathan Menéndez.

Para el Verdolaga, la práctica también representó una oportunidad de mantener el ritmo futbolístico y observar alternativas en un tramo decisivo de su campaña. El empate terminó siendo el resultado de una jornada en la que ambos entrenadores pudieron sacar conclusiones sin la presión de la competencia oficial.

Una agenda exigente para River

Con la igualdad ante Ferro, River sumó un nuevo ensayo informal dentro de una serie de amistosos que, según la información del encuentro, ya había incluido victorias frente a All Boys, Estudiantes de Buenos Aires, Vélez y Atlético Escobar.

Ahora, la atención del Millonario se concentra en una seguidilla de compromisos que puede marcar el cierre del año. El equipo recibirá a Racing el próximo domingo en el Monumental, luego afrontará el Superclásico frente a Boca en la Bombonera y cerrará la fase regular del Torneo Clausura ante Aldosivi.

En ese escenario, las pruebas de Ponzio adquieren especial relevancia. El empate ante Ferro dejó una nueva oportunidad para observar variantes, repartir minutos y buscar respuestas dentro de un plantel que se prepara para afrontar partidos determinantes.