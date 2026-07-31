La Primera Nacional vuelve a levantar el telón y lo hará con una fecha cargada de partidos, cruces decisivos y mucho en juego en la pelea por el ascenso. Sin embargo, antes de que la pelota comience a rodar, uno de los nombres que domina la conversación en el fútbol argentino es el de Enzo Pérez.

El experimentado mediocampista de Deportivo Maipú recibió una dura sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA y deberá cumplir tres fechas de suspensión luego de su expulsión en la derrota frente a Gimnasia y Tiro de Salta. Sus gestos de "robo" contra la terna arbitral y el posterior cruce con el cuarto árbitro le costaron caro al ex River, que ahora deberá seguir desde afuera un tramo importante de la temporada.

La noticia impactó de lleno en el mundo de la Primera Nacional, no solo por el peso específico de Pérez dentro de la categoría, sino también porque llega en un momento clave para Deportivo Maipú. El conjunto mendocino afrontará este domingo un exigente compromiso frente a Atlanta sin uno de sus máximos referentes dentro del campo de juego.

Mientras la polémica por la sanción todavía genera repercusiones, la categoría más federal del fútbol argentino se prepara para una nueva fecha que promete emociones de principio a fin.

La acción comenzará este sábado desde las 14:30 con el duelo entre Nueva Chicago y San Martín de Tucumán. El Torito busca acercarse a los puestos de pelea, mientras que el Santo tucumano intentará consolidarse dentro de la zona de Reducido.

Más tarde llegarán varios encuentros en simultáneo y todas las miradas estarán puestas en los líderes. Ferro, dueño de la cima de la Zona A con 43 puntos, recibirá a Godoy Cruz con la misión de sostener la ventaja sobre sus perseguidores. El Verdolaga atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y quiere seguir construyendo su candidatura al ascenso.

En la Zona B, el que intentará defender la punta será Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El Lobo jujeño visitará a Colegiales en un encuentro que aparece como una de las pruebas más exigentes de la jornada. Los norteños lideran con 41 unidades y buscarán mantener a raya a Temperley, que también tendrá una parada importante ante Gimnasia y Tiro de Salta.

El domingo continuará la maratón de fútbol con una agenda cargada de encuentros atractivos. Además del partido entre Deportivo Ma ipú y Atlanta,sobresalen los cruces de Chacarita frente a Agropecuario, Deportivo Madryn ante All Boys y Chaco For Ever contra Deportivo Morón, equipos que siguen de cerca la pelea por los primeros puestos.

La fecha se cerrará el lunes con el encuentro entre Güemes de Santiago del Estero y Tristán Suárez, completando una programación que volverá a poner bajo la lupa a una categoría donde cada punto vale oro.

Entre la polémica sanción a Enzo Pérez, la presión de los líderes y la ilusión de los que sueñan con meterse en la pelea grande, la Primera Nacional vuelve a escena con todos los condimentos que la convierten en uno de los torneos más apasionantes del fútbol argentino.