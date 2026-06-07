La muerte del Indio Solari atravesó al rock, a la cultura popular y también al fútbol argentino. En ese clima de despedidas, Almirante Brown decidió llevar el homenaje a la cancha con un gesto cargado de simbolismo. El club del ascenso usará una camiseta especial en el clásico frente a Deportivo Morón.

La iniciativa de Almirante Brown apareció apenas dos días después del fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Para el partido del domingo, el equipo de Isidro Casanova saldrá al campo con una inscripción dedicada al músico, en una ubicación similar a la de una publicidad dentro de la camiseta.

El mensaje elegido conecta directamente con el universo ricotero y con una de sus canciones más reconocidas. “De la nada a la gloria me voy. Gracias por todo, Indio”, publicó la cuenta de La Fragata en redes sociales, junto con imágenes de banderas aurinegras que tenían el rostro del artista como protagonista.

El homenaje se dará en un partido especial también desde lo deportivo. Deportivo Morón llegará al clásico defendiendo la punta, mientras que Almirante buscará sostenerse en zona de clasificación al Reducido. Ese contexto le suma todavía más intensidad a una tarde que, más allá del resultado, tendrá una marca emocional inevitable.

La reacción del fútbol no se limitó al club de Isidro Casanova. La AFA también anunció un minuto de silencio en todos los partidos del ascenso durante el fin de semana y compartió un video de despedida con imágenes del Indio Solari y la Selección Argentina. “Indio, esto sí que no lo soñé. Nos gambeteaste a todos con tus letras, en un verdadero rock del país. Copaste estadios como si Messi y Maradona hubieran jugado juntos”, expresó el homenaje.

La pieza difundida por la asociación siguió con referencias al vínculo entre sus canciones y la lógica de la tribuna. “A la mejor hinchada, vos le sumaste el pogo más grande del mundo, con canciones que nadie pudo ni puede explicar, como nuestra pasión”, señaló la voz del video, antes de sumar otra frase de fuerte carga ricotera: “Nos enseñaste en la cancha que a veces el lujo es vulgaridad, que los vencedores también pueden ser vencidos”.

Con la camiseta de Almirante Brown, el recuerdo del Indio Solari quedará estampado en una escena propia del fútbol de ascenso, donde la pasión suele expresarse sin demasiados filtros. Entre banderas, canciones y un clásico cargado de tensión, La Fragata convertirá su indumentaria en una forma de despedida colectiva.