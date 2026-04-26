Deportivo Rincón visitará este domingo a las 19 Atenas de Río Cuarto de Córdoba en el marco de la sexta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice para los clubes indirectamente afiliados el Consejo Federal. Con un plantel con numerosos lesionados en la actualidad, el mendocino Juan Ignacio Achetoni, Juan Gabriel Albertinazzi, Daniel Díaz, Bruno Di Bello, que aparentemente deberá ser operado por la rotura de menisco y el emblema de la institución Héctor Rueda que se volvió a desgarrar, los mencionados no viajaron y serán bajas para enfrentar a la entidad del Imperio del sur.

Por ese motivo, el entrenador Pablo Castro resolvió sumar a los conocidos defensores de la entidad Carlos Daniel Esteves y Ariel Axel Páez ante las ausencias obligadas con que cuenta el León del Norte.

Para jugar ante El Albo, el elenco de Rincón de los Sauces, alistaría a Alejandro Sánchez en la custodia de la valla, Nicoás Di Bello, Jonatan Fleitas, Rodrigo Herrera y el retornado Esteves, en la mitad de la cancha irán por primera vez como titulares, Cristóbal Valbuena de buena presentación y debut ante Cipolletti y Christián Correa otro canterano del club, junto al capitán Daniel Carrasco y por izquierda jugará haciendo la banda, Ezequiel Carlos Ávila, de media punta el cordobés Axel Iván Oyola y como único delantero, el colombiano Cristiám Cangá.

El cotejo que se jugará en el estadio 9 de Julio será arbitrado por una cuaterna del sur de Mendoza, que encabezará Luis Damian Martinez de la Liga de San Rafael, como juez principal, serán los asistentes Fernando Muñoz (Liga de General Alvear) y Jorge Cabrera (Liga de Malargüe) y como cuarto árbitro, Rodrigo Ariel Jara, también de la Liga de Malargue.

Desde las 18 el partido será transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios y central informativa Jorge "El Vasco" Hernandorena y la operación técnica a cargo de José Ramón Paredes.

Será la quinta presentación de los neuquinos en el certamen, una victoria de local, dos empates como visitantes y la derrota ante Cipolletti el domingo pasado en el Elías Moisés Gómez.

Atenas llegará entonado por el primer triunfo que logró como visitante por 1 a 0 ante Costa Brava que le permitió quedar en zona de clasificación, de ahí la importancia de hacer valer la localía. En su última presentación como lpcal empató 0 a 0 con Huracán Las Heras.

El entrenador Gastón Leva no confirmó el equipo. Lo que si es que ya tiene a disposición al lateral Rafael Ríos, al marcador central Mauricio Mansilla y al extremo Martín Vera. Todos recuperados de las lesiones que le impidieron estar en los últimos partidos.