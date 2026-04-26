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EXTRAÑA SUSPENSIÓN

Por qué no pelearon Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr

La pelea entre las leyendas del boxeo mundial estuvo envuelta en una misteriosa ausencia de información oficial. Los fanáticos se quedarán con las ganas de ver una reedición de Rumble in the Jungle.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 25 de abril de 2026 a las 21:19
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La pelea entre dos íconos del boxeo mundial, no se llevó a cabo

Se suspendió la pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. en la República Democrática del Congo, con transmisión exclusiva de Netflix, que estaba anunciada para este sábado desde septiembre de 2025. 

Envuelto en un misterioso silencio oficial desde hace semanas, la reedición del histórico "Rumble in the Jungle"  que protagonizaron Muhammad Ali y George Foreman en 1974, finalmente no se producirá y no hay detalles al respecto.

No hay información respecto a una reprogramación del combate entre los dos destacados boxeadores. El futuro de Tyson, que volvió a pelear en noviembre de 2024 tras diecinueve años de inactividad, se mantiene como una incógnita.

Por otro lado, Mayweather tiene dos exhibiciones programadas: el 27 de junio se enfrentará a la estrella griega de kickboxing Mike Zambidis en Atenas y el 19 de septiembre, en las Vegas, volverá a verse las caras con Manny Pacquiao luego de once años de "La Pelea del Siglo", ganada por el estadounidense por decisión unánime.

Las redes sociales se encargaron de viralizar la información y hacerla tendencia en 2025. Se suspendió

 

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