Mundial de básquet 2031: Francia será la sede en París, Lyon y Lille

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) confirmó que el Mundial de básquet en 2031 se realizará en Francia, que tendrá a tres ciudades como sede: Lille, Lyon y París. El certamen se disputará entre el 29 de agosto y el 14 de septiembre.

La Junta Central definió la nueva sede en una reunión reciente y también especificó que tanto la inauguración como la fase final de la competencia se desarrollará en París, la capital del país europeo que albergará el torneo por primera vez en su historia.

Ya se conoció en redes sociales el flyer del Mundial de Basquetbol 2031

Este nuevo desafío deportivo que afrontará Francia llega luego de haber sido escenario de dos competiciones relevantes, como la Copa Mundial de Rugby en 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

A su vez, con respecto al básquet, en 2031 marcará el retorno al Viejo Continente, donde no se juega un Mundial desde España 2014, ya que en 2027 se realizará en Qatar, que tendrá 32 selecciones participantes, mientras que en 2023 fue en Filipinas, Japón e Indonesia y en 2019 en China.

Cabe remarcar que en 1950, en la primera edición que se llevó a cabo, la sede fue Argentina, que también se quedó con el título, el único logrado hasta el momento. En 1990 volvió a recibir el certamen y en esa ocasión el campeón fue Yugoslavia.

Japón será sede del Mundial de básquet femenino en 2030

Por otro lado, la FIBA anunció que el país asiático recibirá el torneo en femenino en 2030, que se realizará entre el 26 de noviembre al 8 de diciembre. Este año, entre el 4 y 13 de septiembre, será en Alemania, con sede en Berlín.