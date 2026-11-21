Boca Jugará jugará la final de la Copa Sudamericana 2026 ante los brasileños de Atlético Mineiro este sábado y podría ayudar a varios clubes para la clasificación a la Copa Libertadores y a la propia Sudamericana del año 2027, ya que fue el campeón de la tabla anual y puede liberar cupo.

El primero que sacaría ventaja de una hipotética consagración por parte de Boca es Argentinos Juniors, ya que terminó tercero en la tabla anual y quedó en repechaje de la Libertadores, por lo que si el "Xeneize" es campeón quedará en clasificación directa al máximo certamen internacional.

Asimismo, Independiente Rivadavia que terminó cuarto y quedó en zona de Copa Sudamericana, subiría un escalón y clasificaría al repechaje de la Libertadores.

El efecto dominó llegaría hasta Estudiantes de La Plata, quien se quedó a las puertas de entrar a la Sudamericana y quedará automáticamente clasificado si Boca sale campeón en Barranquilla. Sin embargo, el sábado 28 el "Pincha" jugará la final de la Copa Libertadores en el Centenario de Montevideo y si gana entrará a ese certamen en 2027.

Esto último es importante porque si Boca y Estudiantes conquistan ambos títulos a nivel internacional, el que se beneficiará es Barracas Central, quien quedó detrás del conjunto platense en la tabla anual y con ese escenario volvería a entrar a la Sudamericana por segundo año consecutivo.

Fuera del contexto de la tabla anual y la liberación de cupos por efecto "cascada", Platense también quedará clasificado a la Copa Libertadores automáticamente si Boca derrota al Mineiro y conquista la Sudamericana. El "Calamar", que no quedó cerca de nada a nivel puntos, es uno de los finalistas de la Copa Argentina y si el "Xeneize" gana esta tarde se quedará con el cupo que se le otorga al campeón de dicha competencia.

Si Boca gana la final de la Copa Sudamericana y su impacto en la Libertadores y Sudamericana 2027

Por último, Independiente y Gimnasia Esgrima La Plata también podrían sacar provecho si Boca grita campeón, pero necesitarán que se combinen otros resultados además de la conquista argentina en la Sudamericana.

El "Rojo" se ubica 13° en la tabla anual, donde comparte puntos con Defensa y Justicia pero le gana en materia de fair play. De esta manera, si el club de la Ribera se queda con el trofeo esta tarde, Estudiantes gana la Libertadores y alguno de los equipos arriba suyo en la anual conquista el Clausura, entrará a la Sudamericana.

Gimnasia, en cambio, que ya está quinto anual y por ahora jugará la Sudamericana, sacará provecho si Boca gana dicho certamen y algunos de los equipos de arriba se queda con el Clausura. De esa manera, irá al repechaje de la Copa Libertadores.